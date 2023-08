Il remake di Lollipop Chainsaw rinviato al 2024

Era da qualche tempo che il remake di Lollipop Chainsaw era sparito dai radar. La buona notizia è che è tornato finalmente a far parlare di sé; la cattiva è che lo ha fatto per confermare un significativo rinvio, dato che non arriverà sugli scaffali prima dell'estate 2024.

La notizia arriva direttamente da Dragami Games, che si sta occupando del rifacimento e che ha anche confermato un nuovo nome definitivo per il remake: si chiamerà Lollipop Chainsaw RePOP.

Inizialmente annunciato a luglio 2022, il titolo era atteso proprio per quest'anno. La mancanza di aggiornamenti, però, aveva fatto sospettare che potesse servirgli ulteriore tempo – e così è stato, in modo da offrire «la miglior esperienza di gioco», leggiamo nel tweet con cui gli autori hanno confermato il rinvio.

Official Title Announcement: Lollipop Chainsaw RePOP.

RePOP's release delayed to summer 2024 for the best gaming experience.

Apologies to fans waiting for the latest Lollipop Chainsaw installment, thank you for your understanding.#lollipopchainsaw pic.twitter.com/Iu3ioIwkqa — ドラガミゲームス【公式】 (@Dragami_Games) August 11, 2023

In merito al rinvio, nell'annuncio in giapponese gli autori scrivono:

«Il titolo di Lollipop Chainsaw Remake (working title) è deciso: sarà Lollipop Chainsaw RePOP. In aggiunta, la data d'uscita sarà rinviata dal 2023 all'estate del 2024. Faremo del nostro meglio per realizzare un gioco di alta qualità, per favore continuate a supportarci!».

In precedenza, l'autore Yoshimi Yasuda, in merito all'idea di realizzare questo remake, aveva spiegato che «sfortunatamente, vari fattori ci hanno portato a delle difficoltà nel rendere giocabile facilmente Lollipop Chainsaw ai fan, ed è da un po' di tempo che i giocatori non hanno la possibilità di accedervi sulle attuali console». Da qui, quindi, l'idea di rispolverarlo con un rifacimento.

«Noi, i membri dello staff originale dello sviluppo di Lollipop Chainsaw, riteniamo che il gioco sia molto prezioso e non vogliamo che rimanga in un limbo dove non è possibile giocarlo».

Il team di sviluppo, oggi conosciuto come Dragami Games, è in effetti fondato da ex membri del team di autori del gioco, con lo stesso Yasuda che era stato CEO di Kadokawa Games, publisher in Giappone dell'originale Lollipop Chainsaw (thanks, VGC).