Il prossimo Star Wars potrebbe essere graficamente pazzesco

Star Wars Outlaws, il nuovo titolo dedicato alla saga di George Lucas dagli autori di The Division, potrebbe essere un titolo graficamente notevole.

Lasciando da una parte Star Wars Jedi: Survivor (che trovate su Amazon), la prossima avventura nella galassia lontana lontana non vedrà la presenza dei poteri della Forza.

Diverse settimane fa Ubisoft Massive ha infatti mostrato il gameplay del suo prossimo progetto, dopo averlo presentato con un breve teaser.

Ora, dopo aver visto il gioco in azione, sembra proprio che le ultime informazioni sulla grafica di Outlaws lascino ben sperare.

Come riportato anche da GamingBible, NVIDIA ha recentemente annunciato la sua collaborazione con Ubisoft e Lucasfilm Games per Star Wars Outlaws.

Ciò significa che il gioco supporterà ufficialmente DLSS 3 e Reflex di NVIDIA, oltre a tutta una serie di effetti sexy di ray-tracing.

NVIDIA non ha accennato ad altro, quindi al momento non è chiaro come il gioco di Star Wars sfrutterà esattamente tutti questi effetti grafici extra.

Tuttavia, abbiamo visto il DLSS 3 di NVIDIA fare cose incredibili con giochi come Cyberpunk 2077. In altre parole, preparatevi a un gioco dall'aspetto propriamente next-gen.

Non abbiamo dubbi che sentiremo parlare ancora di Star Wars Outlaws quest'estate. Andare da un sistema all'altro, esplorare pianeti e accettare lavori mentre si è costantemente braccati da nemici e cacciatori di taglie rivali sembra un sogno assoluto per i fan di Star Wars di tutto il mondo.

Se Ubisoft riuscirà a mantenere ciò che promette, potremmo concludere il 2024 con una delle migliori sorprese dell'anno e con un nuovo concorrente per il titolo di miglior gioco di Star Wars di tutti i tempi.

Nel mentre, a poche ore dal lancio, Star Wars Battlefront Classic Collection sembra passarsela peggio: il gioco si trova infatti attualmente in una posizione "perlopiù negativa" su Steam.

Infine, date anche un'occhiata alla nostra recensione di Star Wars Jedi Survivor, davvero da non perdere.