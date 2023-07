Il prossimo Star Wars non sarà un gioco "infinito"

Star Wars Outlaws, il prossimo titolo dedicato alla saga di Guerre Stellari dagli autori di The Division, sembra proprio che non sarà un gioco dalla longevità indefinita.

Di base già distante da prodotti come Star Wars Jedi Survivor (che trovate su Amazon), l'avventura in questione pare non sarà infinita.

Advertisement

Difatti, dopo aver visto il gioco in azione, sembra proprio che Outlaws non durerà 200 ore come alcuni suoi illustri predecessori.

Parlando ai microfoni di IGN US, Julian Gerighty (direttore creativo del gioco) ha dichiarato: «Un gioco troppo grande è un gioco che la gente non riesce a giocare, a divertirsi e a finire.»

E ancora: «Il nostro obiettivo è quello di far entrare le persone in un'avventura molto densa e ricca, un'avventura open world che possano esplorare in base al loro ritmo.»

«Quindi non si tratta assolutamente di un RPG epico e incompiuto di 200 o 300 ore. Si tratta di un gioco di ruolo d'azione e d'avventura molto mirato, che porterà le persone a fare un giro e che è molto gestibile», ha concluso Gerighty.

Insomma, a quanto pare il prossimo Star Wars Outlaws avrà una longevità "contenuta", sicuramente lontana da quella di giochi open world come quelli Bethesda. Staremo a vedere se ciò basterà ai fan per farsi piacere un titolo comunque molto ambizioso.

Sempre il creative director di Star Wars Outlaws ha di recente rivelato anche che i singoli pianeti del gioco saranno grandi quanto due zone di Assassin's Creed Odyssey, che poco non è.

Ma non solo: restando in tema, sembra proprio che il prossimo Star Wars di Ubisoft Massive avrà una cosa in comune anche con la serie di GTA.

Infine, date anche un'occhiata anche alla nostra recensione di Star Wars Jedi Survivor, davvero da non perdere se siete amanti del franchise di George Lucas.