Il prossimo gioco gratis Epic vi farà diventare manager delle quattro ruote

I giochi gratuiti messi a disposizione dall’Epic Games Store non sono ancora finiti: è arrivato il momento di scoprire quale sarà il prossimo titolo in regalo, che verrà svelato giovedì 13 febbraio.

Proprio come avviene con Xbox Game Pass (acquistabile su Amazon a prezzi convenienti), chiunque possieda un account Epic ha la possibilità di riscattare ogni settimana un nuovo gioco senza spendere nulla.

È stato dunque da poco confermato che F1 Manager 2024 sarà il prossimo titolo gratuito disponibile dal 13 al 20 del mese.

Ecco di seguito la descrizione ufficiale del titolo:

«Conduci la tua squadra al trionfo in F1 Manager 2024. La nuova stagione di Formula 1 è iniziata, portando con sé l'esperienza manageriale di F1 più completa di sempre.

Scrivi la storia di uno dei dieci costruttori ufficiali di F1 oppure, per la prima volta, crea la tua squadra dei sogni.

Elabora e orchestra una strategia, seguendo il pilota mentre la mette in atto in elettrizzanti gare caratterizzate dallo stesso stile visivo di un evento in diretta. Gestisci i tuoi piloti, il personale, lo sviluppo dell'auto e le varie strutture nell'arco di diverse stagioni per portare la tua scuderia sul podio della Formula 1.

Per la prima volta nella serie, potrai creare la tua squadra per dominare la griglia e scrivere la tua storia. Personalizza ogni singolo elemento, dalle origini alla livrea dell'auto, dal logo alle tute da gara. Ingaggia il personale e i piloti più talentuosi e tratta con gli sponsor per garantirti ricchi introiti pubblicitari.»