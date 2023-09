Il prossimo Battlefield riceve un supporto importantissimo per lo sviluppo

Electronic Arts sta concentrando praticamente tutti i suoi sforzi sul prossimo Battlefield, tanto che il team di Criterion è stato spostato in larga parte nello sviluppo del prossimo shooter.

Gli autori tra gli altri della saga di Need for Speed (il cui ultimo capitolo trovate su Amazon) daranno quindi un supporto nella nuova generazione della saga di shooter.

All'interno di un disegno più grande per cui la stessa DICE non farà altro che pensare allo sviluppo di Battlefield, anche a costo di sacrificare altri franchise molto amati dello studio che sono stati uccisi.

La rinascita della saga sarà un lungo processo, anche perché è stata definita una "reimmaginazione" della stessa.

Lo spostamento delle risorse di Criterion, in questo senso, è stato spiegato poche ore fa in un comunicato pubblicato sul sito ufficiale di Electronic Arts di Vince Zampella, autore di Titanfall e nuovo responsabile del franchise di Battlefield:

«Siamo all-in su Battlefield. [...] Oggi, Criterion si aggiunge ai nostri studi di Battlefield di livello mondiale dedicati a inaugurare una nuova era per il franchise.»

Fortunamente non ci saranno licenziamenti a seguito di questa manovra, ma solo un riallocamento della forza lavoro.

«L'esperienza di Criterion con Battlefield», continua Zampella: «con la nostra tecnologia e la creazione di esperienze coinvolgenti avranno un impatto positivo immediato mentre continuiamo a lavorare su Battlefield 2042 e mentre continuiamo la pre-produzione su un universo di Battlefield connesso.»

La buona notizia è che Need for Speed non verrà abbandonato in ogni caso:

«Il lavoro continuerà anche sul futuro di Need for Speed. Molti di voi potrebbero avere familiarità con la mia storia nei giochi, avendo lavorato con team di grande talento su Apex Legends, Titanfall e Star Wars Jedi qui in Electronic Arts. Ma forse non sapete che ho una passione per le auto, il che rende Criterion il partner perfetto per esplorare un altro genere di gioco che amo.»

In questo senso, un portavoce di EA Sports ha dichiarato che i franchise automobilistici come F1 e WRC continueranno ad essere portati avanti con il supporto di Codemasters.

La speranza è che Electronic Arts abbia finito di tagliare i suoi franchise, visto che di recente l'azienda ha chiuso per sempre molti di questi.