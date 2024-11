Il primo DLC di Dragon's Dogma 2 potrebbe essere in arrivo

Potrebbero esserci novità importanti in vista per Dragon's Dogma 2: sono emersi nuovi indizi sul possibile sviluppo di un primo DLC, con eventuale focus sul multiplayer online.

Capcom ha continuato ad aggiornare costantemente nel tempo il suo action RPG (che trovate su Amazon), pur non annunciando mai l'intenzione di rilasciare contenuti aggiuntivi per espandere l'esperienza di gioco.

Tuttavia, pare che possano davvero esserci dei piani in vista: MP1st segnala che alcuni fan sono riusciti ad effettuare un datamine sulla versione pre-lancio di Dragon's Dogma 2, scoprendo diversi riferimenti molto interessanti nel codice di gioco a modalità totalmente assenti nell'edizione completa.

Nello specifico, i dataminer hanno trovato riferimenti a una modalità multiplayer chiamata "Tower of the New Moon", che potrebbe essere una delle novità in arrivo con aggiornamenti futuri.

Inoltre, pare che sia prevista anche una modalità Boss Rush: abbiamo già visto altre produzioni tripla-A aggiungere tale feature come parte di una patch post-lancio, dunque non ci stupirebbe se Dragon's Dogma 2 decidesse di intraprendere la stessa strada.

Non sappiamo se il DLC in questione possa essere gratuito o venduto come parte di un ulteriore pacchetto di contenuti aggiuntivi, ma bisogna tenere in considerazione che, trattandosi di una versione pre-release, i piani di Capcom potrebbero essere cambiati.

Il team di sviluppo potrebbe infatti aver deciso di scartare queste modalità prima del lancio, anche se l'inclusione nel codice di una versione che risale a poco prima dell'uscita ufficiale ci lascia diversi dubbi al riguardo.

Per il momento, non possiamo fare altro che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni, come di consueto, e continuare a seguirci per scoprire le ultime novità sulla questione.

Ricordiamo che Capcom può festeggiare per la candidatura di Dragon's Dogma 2 a miglior RPG dell'anno ai The Game Awards: se volete scoprire tutte le nomination, vi lasciamo alla nostra notizia dedicata.