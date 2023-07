Il prezzo del bundle PS5 di Marvel's Spider-Man 2 appare online

Alcuni giorni fa, Sony e Insomniac Games hanno svelato un bundle in edizione limitata per Marvel's Spider-Man 2, con PS5 e DualSense personalizzati.

La seconda avventura di Spidey (che potete prenotare su Amazon) sarà quindi al centro di una console PlayStation realmente unica nel suo genere.

Si tratta quindi di un oggetto imperdibile per ogni fan dell'Arrampicamuri che desidera mettere le mani sulla piattaforma current-gen di Sony.

Ora, come riportato anche da PlayStation Lifestyle, sarebbe trapelato il prezzo del bundle.

Secondo l'utente billbil-kun di Dealabs - che ha un curriculum decisamente stellare quando si tratta di fughe di notizie lato PlayStation - il bundle PS5 di Spider-Man 2 costerà 599,99 dollari negli Stati Uniti (659,99 euro) e verrà fornito con un codice di gioco digitale (quindi no, anche in questo caso non vi sarà alcun prodotto su supporto fisico).

Il controller DualSense a tema e le cover della console saranno disponibili anche separatamente, rispettivamente al prezzo di 79,99 dollari (79,99 euro) e 64,99 dollari (64,99 euro).

La console PS5 di Spider-Man 2 e gli accessori saranno disponibili in quantità limitate, quindi è meglio essere veloci quando i preordini prenderanno il via domani, 28 luglio.

Ovviamente vi terremo informati sulle nostre pagine non appena saranno disponibili per l'acquisto.

Se avete già acquistato una copia digitale del gioco, vi ricordiamo in ogni caso che potrete avviare il pre-load sulle vostre PS5 già a partire dal 13 ottobre, ossia ben una settimana prima del lancio ufficiale del titolo.

Restando in tema, il co-creatore di Venom, Todd McFarlane, ha dato il suo consenso al design del simbionte realizzato da Insomniac Games per il prossimo Marvel's Spider-Man 2.

Del resto, il simbionte è in ogni caso pronto a sfidarsi contro lo Spider-Man di quartiere, nel gioco in uscita nel corso di quest'anno in esclusiva assoluta su console PlayStation 5.