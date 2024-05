Il Pianeta degli Sconti PlayStation Store: i migliori giochi sotto i 10 euro

Nelle scorse ore, su PlayStation Store sono arrivate le offerte de Il Pianeta degli Sconti, che permettono di risparmiare fino al 95% su una selezione di videogiochi per PS5 e per PS4, come vi abbiamo raccontato nella nostra notizia.

A una prima occhiata, i nomi coinvolti sono molti di più (e altisonanti) rispetto alla prima ondata, motivo per cui siamo andati a scorrazzare un po' per lo store digitale — a cercare di capire cosa si può comprare a meno di 10 euro, con quindi una spesa molto molto piccola.

Di seguito la lista delle nostre segnalazioni per i giochi più interessanti.

Pianeta degli Sconti su PlayStation Store | I migliori giochi sotto i 10 euro

Alan Wake Remastered a 9,89€ anziché 29,99€

a 9,89€ anziché 29,99€ Kingdom Come Deliverance Royal Edition a 5,99€ anziché 39,99€

a 5,99€ anziché 39,99€ Assassin's Creed Unity a 8,99€ anziché 29,99€

a 8,99€ anziché 29,99€ Fallout 76: America's Playground a 9,99€ anziché 39,99€

a 9,99€ anziché 39,99€ Uncharted: The Nathan Drake Collection a 9,99€ anziché 19,99€

a 9,99€ anziché 19,99€ Need for Speed Rivals a 7,99€ anziché 39,99€

a 7,99€ anziché 39,99€ Canis Canem Edit a 8,99€ anziché 14,99€

a 8,99€ anziché 14,99€ Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 a 9,99€ anziché 19,99€

a 9,99€ anziché 19,99€ Far Cry Primal a 7,49€ anziché 29,99€

a 7,49€ anziché 29,99€ Outlast Trinity a 6,99€ anziché 69,99€

a 6,99€ anziché 69,99€ Far Cry 4: Gold Edition a 9,99€ anziché 49,99€

a 9,99€ anziché 49,99€ Saints Row a 7,49€ anziché 29,99€

a 7,49€ anziché 29,99€ The Dark Pictures Anthology: Houses of Ashes a 9,89€ anziché 29,99€

a 9,89€ anziché 29,99€ Life is Strange 2 a 9,58€ anziché 31,96€

a 9,58€ anziché 31,96€ Outriders a 9,99€ anziché 19,99€

a 9,99€ anziché 19,99€ Unravel Yarny Bundle a 7,49€ anziché 29,99€

a 7,49€ anziché 29,99€ Final Fantasy VIII Remastered a 7,99€ anziché 19,99€

a 7,99€ anziché 19,99€ Greedfall a 8,74€ anziché 34,99€

a 8,74€ anziché 34,99€ Max Payne a 8,99€ anziché 14,99€

a 8,99€ anziché 14,99€ Two Point Campus a 7,49€ anziché 29,99€

a 7,49€ anziché 29,99€ Mass Effect Andromeda a 7,99€ anziché 39,99€

a 7,99€ anziché 39,99€ Vampyr a 7,99€ anziché 39,99€

a 7,99€ anziché 39,99€ WRC 8 a 5,99€ anziché 29,99€

a 5,99€ anziché 29,99€ Red Dead Revolver a 8,99€ anziché 14,99€

a 8,99€ anziché 14,99€ World of Final Fantasy a 9,99€ anziché 24,99€

a 9,99€ anziché 24,99€ Manhunt a 8,99€ anziché 14,99€

a 8,99€ anziché 14,99€ Shenmue I & II a 5,24€ anziché 34,99€

a 5,24€ anziché 34,99€ Call of the Sea a 7,99€ anziché 19,99€

a 7,99€ anziché 19,99€ Salt and Sacrifice a 6,39€ anziché 15,99€

a 6,39€ anziché 15,99€ NiOh a 9,99€ anziché 19,99€

a 9,99€ anziché 19,99€ Sable a 9,99€ anziché 24,99€

Le promozioni, vi ricordiamo, rimarranno attive fino al prossimo 6 giugno, quindi avete ancora qualche giorno per decidere cosa acquistare. Per la lista completa dei giochi coinvolti, recatevi su PlayStation Store.