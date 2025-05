Il peggior gioco su Il Signore degli Anelli a 2,99 euro

Ogni anno, ci sono giochi che si fanno ricordare per i motivi sbagliati. E nel 2023, pochi sono rimasti sorpresi nel vedere The Lord of the Rings: Gollum conquistare il poco invidiabile titolo di "peggior gioco dell’anno", con un misero 33 di media su Metacritic al lancio.

Il gioco era stato preceduto da un certo hype: dopotutto, si trattava di un’avventura ambientata nell’amato universo di Tolkien (che trovate su Amazon), con un protagonista tanto noto quanto controverso.

Tuttavia, problemi di sviluppo evidenti e un'esecuzione claudicante lo hanno trasformato in uno dei casi più eclatanti di delusione videoludica recente.

Eppure, se siete tra quelli che nutrono ancora una certa curiosità verso l’esperimento fallito di Daedalic Entertainment, questa potrebbe essere la vostra occasione: Gollum è ora disponibile su Xbox Store a soli 2.99 euro, il prezzo più basso mai registrato per il titolo sulla piattaforma.

Vale la pena acquistarlo? La risposta, ovviamente, dipende dalle vostre aspettative. Per meno di una tazzina di caffè, qualcuno potrebbe trovare nel gioco un certo fascino involontario o semplicemente volerlo provare “per curiosità”, magari per vedere con i propri occhi cosa sia andato così storto.

Del resto, The Lord of the Rings ha sempre un certo richiamo, anche nei suoi momenti meno brillanti.

Tuttavia, bisogna essere onesti: con la quantità di titoli eccellenti disponibili su Xbox, anche in forte sconto, investire tempo in un gioco così universalmente stroncato non è forse la scelta più saggia.

The Lord of the Rings: Gollum a meno di 3 euro è una tentazione che gioca tutta sulla curiosità e sul prezzo stracciato. Ma non aspettatevi miracoli: è un gioco noto più per i suoi difetti che per le sue virtù.

Se siete fan irriducibili dell’universo di Tolkien o semplicemente volete vedere com’è stato possibile fallire con un concept tanto interessante, questo potrebbe essere il momento giusto per scoprirlo… a vostro rischio e pericolo.