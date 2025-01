Il parkour potrebbe "salvare" Assassin’s Creed Shadows

Ubisoft ha svelato nuovi dettagli su Assassin’s Creed Shadows, con un’attenzione particolare alle meccaniche di parkour, che promettono di farci tornare alle origini della saga.

La serie, celebre per il suo focus sulla mobilità fluida e acrobatica, sembra voler fare un salto evolutivo con il nuovo capitolo (preordinabile su Amazon).

Tra i personaggi giocabili, Naoe emerge come la “maestra del parkour”. Grazie alle sue abilità avanzate, sembra destinata a diventare la preferita dai fan, come riportato anche da Tech4Gamers.

Il nuovo video gameplay che trovate poco sotto rivela che il parkour non sarà più un semplice strumento per muoversi, ma una vera e propria arte da padroneggiare.

Simon, Associate Game Director del gioco, ha spiegato:

«Tenere premuto il tasto del parkour come fosse un acceleratore non sarà la strategia migliore. Sarà fondamentale distinguere quale comando utilizzare per mantenere un flusso perfetto e conservare lo slancio.»

Tra le novità spiccano il “Recovery Roll”, un’abilità che consente di ridurre i danni da caduta premendo il tasto parkour prima dell’impatto, e l’introduzione della schivata integrata nel parkour, che permette di evitare ostacoli o nemici mantenendo un basso profilo.

Il gameplay offre una gamma di mosse avanzate che ampliano la libertà d’azione, tra cui lo "Stance Dodges" per schivate tattiche in posizioni specifiche, il "Wall Run Eject", ossia una manovra che consente di saltare via da una parete, e il "Parkour Down" in due varianti, per scendere in sicurezza da strutture elevate o per gestire superfici non scalabili.

Ma non solo: abbiamo anche il Grappling Hook, un rampino che Simon descrive come indispensabile in un gioco di Shinobi, perfetto per integrare il flusso acrobatico di Naoe.

Assassin’s Creed Shadows è stato al centro di forti critiche in Giappone a causa della scelta di Yasuke, un samurai di origine africana, come protagonista principale. Sebbene storicamente accurata (o quasi), la decisione ha diviso il pubblico, scatenando accesi dibattiti.

Il ritardo del gioco, tuttavia, ha permesso a Ubisoft di affinare il gameplay e spostare l’attenzione sui miglioramenti tecnici.

Con il rilascio ormai vicino, Ubisoft punta a conquistare sia i fan di lunga data che i nuovi giocatori, dimostrando che il ritardo è stato un investimento per offrire un capitolo all'altezza. O perlomeno, così mi auguro.