Il papà di DOOM approva Game Pass: «lo adoro»

Il co-fondatore di id Software e creatore di DOOM, John Romero, ha recentemente espresso il suo pieno supporto a Game Pass, definendolo il "Netflix dei videogiochi" e sostenendo che non danneggi le aziende del settore.

Il servizio in abbonamento di Xbox non smette quindi di fare discutere, anche gli addetti ai lavori.

In un'intervista con Xbox Expansion Pass (via GameSpot), Romero ha infatti dichiarato:

«Lo adoro. Voglio dire, chi non ama Game Pass? È come Netflix per i giochi; chi non vorrebbe una cosa del genere? È fantastico perché ti permette di provare prima di acquistare... una cosa dopo l'altra. La vera barriera per le persone che vogliono giocare è semplicemente l'accesso ai giochi. Anche per i titoli free-to-play, bisogna comunque sapere che esistono, e Game Pass dice: 'Eccoli qua!'.»

Romero ha inoltre sottolineato che Game Pass «non danneggia le aziende che sviluppano quei giochi», poiché permette ai giocatori di scoprire e sperimentare i titoli in modo più immediato, anche se poi non li acquistano direttamente.

Resta comunque incerto se il suo pensiero si applichi anche ai giochi che vengono lanciati su Game Pass nello stesso giorno della loro uscita nei negozi.

A titolo di esempio, Call of Duty: Black Ops 6 non sembra aver subito conseguenze dalla sua disponibilità su Game Pass, essendo stato il gioco più venduto in America nel 2024.

Al contrario, Indiana Jones e l'Antico Cerchio ha debuttato solo al 14° posto nella classifica dei giochi più venduti di dicembre 2024, forse anche a causa dell'assenza di una versione PlayStation 5, che arriverà solo in primavera.

Sebbene Romero non sia coinvolto nello sviluppo di DOOM: The Dark Ages (che abbiamo visto in anteprima qui), il gioco sarà disponibile su Game Pass fin dal giorno del lancio, previsto per il 15 maggio.

