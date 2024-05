La vita di John Romero diventerà un film

Videogiochi e cinema stanno diventando sempre più un unico mondo fatto di produzioni che raccontano l'un l'altro, e John Romero sarà protagonista di un documentario dedicato alla sua vita e alla creazione di DOOM.

Come riporta Deadline, la vita di John Romero verrà raccontata al cinema per la regia di Rob McCallum, che si occuperò di dirigere il documentario. McCallum è un cineasta canadese che ha recentemente vinto il TIFF People's Choice Award per il documentario di Amazon "Mr. Dressup: The Magic of Make-Believe".

L'autore si occuperà di adattare "Doom Guy: Life in First Person", il romanzo scritto da Romero (lo trovate su Amazon), libro pubblicato nel 2023 che racconta la storia della sua vita e, di conseguenza, la storia di DOOM, ma anche Wolfenstein 3D e Quake.

Il libro di Romero spiega come la sua eredità messicana, cherokee e yaqui e gli anni di formazione nell'America degli anni '80 abbiano portato al suo lavoro pionieristico nel campo dei giochi e alla creazione di aziende seminali tra cui id Software, che ha cofondato con John Carmack, e Ion Storm.

A quanto pare è in fase di sviluppo anche un adattamento drammatico del libro di Romero. Naomi Harvey sarà la produttrice esecutiva di entrambi i progetti sotto il marchio Golden Possum Productions.

Riguardo questi progetti, Romero ha dichiarato:

«Parlando sia con Rob che con Naomi, sapevo che erano la squadra perfetta per dare vita a Doom Guy. Il nostro background e le nostre aspirazioni hanno sorprendenti somiglianze e confido che racconteranno la storia.»

Un progetto decisamente importante che mira a raccontare forse una delle pochissime, vere rockstar del mondo dei videogiochi.

Un incarico che McCallum prende con grande responsabilità, ovviamente:

«Il viaggio di John Romero è l’antidoto mancante per tutti noi giocattoli disadattati che cercano speranza e spiriti affini nell’oscurità del mondo. È un incredibile rock n’ roll, un viaggio da brivido che infrange i confini, fondato sull'umanità, sull'integrità, sulla pazienza e su mosse di scacchi intelligenti ricoperte di innocenza, tenacia e pura freddezza.»

Continua, quindi, il grande periodo del cinema che racconta i videogiochi, sia con storie di puro intrattenimento che con prodotti più divulgativi. Tra quelli di intrattenimento ci sarà anche il film di Just Cause, annunciato con una certa sorpresa poche ore fa.

Parlando di DOOM, per altro, nei prossimi giorni potrebbe arrivare finalmente il tanto atteso annuncio di un nuovo capitolo.