Il nuovo update di Fallout 4 è disponibile: ecco le novità

Fallout 4 è diventato next-gen solo che non lo è diventato realmente perché, da quando l'update è stato pubblicato, ci sono state moltissime segnalazioni di problemi provenienti dagli utenti che lo hanno installato per le loro copie del titolo Bethesda.

Una volta pubblicato, l'aggiornamento ha dato ai giocatori tantissimi problemi, sia su console che PC, al punto che molti si sono ritrovati a giocare un titolo in condizioni ben peggiori di quanto non fosse prima dell'aggiornamento.

Qualche giorno fa era arrivata la promessa di un nuovo update che, bisogna dirlo, Bethesda ha pubblicato con un grande tempismo e puntualità.

Dalla giornata di oggi, 13 maggio 2024, il "Next Gen Update 2" di Fallout 4 è infatti disponibile per tutte le piattaforme.

Fallout 4 ha ricevuto un nuovo aggiornamento che aggiunge la possibilità di gestire il controllo sulla fedeltà grafica o sulle prestazioni del gioco. Sono stati inoltre apportati ulteriori correzioni e miglioramenti per rispondere ad alcuni dei feedback forniti nell'aggiornamento precedente:

La patch si concentra principalmente sulla correzione di bug sul PC, dove effettivamente Fallout 4 ha incontrato più problemi.

Bethesda aveva promesso che la patch avrebbe incluso più opzioni grafiche e impostazioni per le prestazioni ma, stando alla nota che vedete qui sopra, sembra che queste impostazioni siano state modificate solo per la versione console.

La patch sembra contenere unicamente alcune correzioni di bug per PC, tra quelli relativi agli spazi visivi, all'immagine, così come alcune problematiche relative al widescreen, per esempio.

Vedremo se dopo l'installazione ci saranno delle novità concrete, in attesa delle analisi tecniche che ci diranno se questo update sarà stato fondamentale oppure no.

