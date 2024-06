Il nuovo Star Wars gratis in esclusiva Switch è disponibile da ora

Un nuovo gioco gratis per Nintendo Switch è sempre un piacere, e se è uno Star Wars in esclusiva come Star Wars Hunters è ancora meglio.

Il titolo non è certamente uno dei videogiochi più noti di questo periodo (anche se ve ne avevamo già parlato), ma si tratta pur sempre di un videogioco su licenza importantissima che arriva gratis, quindi almeno qualche partitella di prova se la merita senz'altro.

Advertisement

Annunciato nel febbraio del 2021, Star Wars: Hunters è sviluppato da NaturalMotion Games, uno studio di sviluppo britannico di proprietà di Zynga. Il titolo free-to-play a squadre doveva essere originariamente pubblicato per Switch, iOS e Android nel 2021, ed era stato rinviato al 2022, per poi subire un altro rinvio lo scorso anno.

«Star Wars: Hunters collegherà i giocatori in tempo reale su più piattaforme», spiega il team di sviluppo nelle prime informazioni ufficiali.

I giocatori combatteranno «in ambientazioni ispirate a celebri luoghi di Star Wars». In Star Wars: Hunters, infatti, i giocatori formeranno squadre composte da personaggi tutti nuovi e autentici, inclusi temerari cacciatori di taglie, eroi ribelli e truppe imperiali, in un gioco d'azione ambientato nella galassia lontana lontana.

Star Wars: Hunters offre una serie di modalità di gioco in cui i giocatori possono mettere alla prova il proprio coraggio, come Squad Brawl, in cui le squadre avversarie si batteranno per accumulare il maggior numero di eliminazioni, e Trophy Chase, dove le squadre concorrenti si contenderanno il controllo dell'elusivo droide TR-F33.

Se lo volete provare, oltre alla versione Nintendo Switch, potete scaricarlo sul vostro dispositivo Android o iOS rispettivamente tramite il Play Store e l'App Store.

Se volete avere una nuova piattaforma da gaming, e contestualmente anche uno smartphone di fascia alta, su Amazon potete trovare sempre molte offerte per quanto riguarda iPhone 15.

Parlando di videogiochi di Star Wars, uno dei prossimi progetti potrebbe essere uno strategico in stile Total War.