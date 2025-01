Il nuovo Sniper Elite è gratis al day-one su Game Pass, da oggi

Il primo mese dell'anno sta ormai per concludersi, ma Xbox Game Pass non ha ancora finito con i suoi aggiornamenti del catalogo e si prepara a introdurre una delle aggiunte più interessanti di gennaio.

Da oggi 30 gennaio 2025 potrete infatti scaricare un nuovo gioco gratis al day-one: si tratta di Sniper Elite Resistance, nuovo capitolo della longeva saga che vi permetterà di "cecchinare" i nazisti con uccisioni brutali e spettacolari.

In questo nuovo capitolo vestiremo per la prima volta i panni di un nuovo protagonista: l'agente Harry Hawker dello Special Operations Executive che si troverà nel cuore della Francia, in una guerra nascosta lontana dal fronte.

Ho avuto l'occasione di provarlo per voi in anteprima prima dell'uscita ufficiale, raccontandovi che Sniper Elite Resistance «non intende rompere i legami col passato, proponendo ai fan una formula di gameplay estremamente familiare», con tutti i pregi e difetti che contraddistinguono la serie.

Se siete dunque appassionati della saga, o se siete semplicemente curiosi di mettere le mani su questo nuovo capitolo, grazie a Xbox Game Pass potrete scaricarlo fin dalla sua uscita ufficiale, senza alcun costo aggiuntivo necessario.

Trattandosi di un nuovo gioco al day-one, ricordiamo come sempre che avrete bisogno di un abbonamento PC Game Pass o Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon): sarete ovviamente voi a scegliere se giocarlo su computer o sulle console Xbox.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo non è purtroppo ancora disponibile per il download, che dovrebbe essere sbloccato solo nel corso del tardo pomeriggio, quando Sniper Elite Resistance comparirà sui principali negozi di tutto il mondo.

Fortunatamente potrete comunque accedere alla pre-installazione, così da iniziare a scaricare tutti i file necessari ed avviarlo il prima possibile: inoltre, qualora siate iscritti al piano Ultimate, potrete anche accedere alla versione cloud ed entrare immediatamente in partita, evitando il download.

Ricordiamo che anche nella giornata di domani è previsto un nuovo gioco gratis al day-one, che concluderà in bellezza il primo mese dell'anno per gli abbonati Game Pass.