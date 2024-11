Sniper Elite: Resistance è fedele alla tradizione

Ciò è stato possibile perché gli sviluppatori hanno sempre dimostrato coerenza nel dare al pubblico ciò che volevano: uno sparatutto tattico in terza persona in cui uccidere nazisti, sempre e comunque.

A distanza di pochi anni dall'ultimo capitolo, Rebellion è pronta a riportarci sul campo di battaglia con Sniper Elite: Resistance, nuovo episodio che per la prima volta ci vedrà interpretare i panni di un nuovo cecchino.

In vista del lancio previsto per il prossimo 30 gennaio 2025 su PC e console, abbiamo avuto l'opportunità di provare in anteprima l'ultimo capitolo della saga per circa 90 minuti: vediamo cosa potranno aspettarsi da questo capitolo i cecchini virtuali che amano la saga.

Paesaggi francesi

Proprio come nel precedente capitolo ci troveremo nei paesaggi di una Francia occupata dai nazisti, anche se questa volta prenderemo il controllo di Harry Hawker, agente dello Special Operations Executive.

La missione che abbiamo potuto provare in anteprima ci ha chiesto di indagare su una possibile super-arma che i nazisti starebbero costruendo per volgere la guerra a loro favore: accertandoci di non farci vedere da nessuno — o eliminando silenziosamente testimoni scomodi — dovremo scovare gli indizi volti a spiegarci che cosa stiano davvero pianificando.

Sebbene il protagonista sia cambiato, i fan storici della saga non dovrebbero avere nulla di che temere: Sniper Elite Resistance vuole mantenere intatto lo spirito della serie e le meccaniche di gameplay più importanti, senza alcun tipo di rivoluzione.

Nel nostro caso, avendo potuto provare solo una missione per un periodo di tempo limitato, abbiamo sperimentato in più modi possibili modi di completare gli obiettivi, da approcci più aggressivi fino ad esplorazioni molto più lunghe del necessario che possano deviare dal classico percorso prestabilito.

In tal senso, Sniper Elite Resistance (potete prenotarlo su Amazon) ci ha già riservato piacevoli sorprese: Rebellion sembra aver lavorato duramente per rendere disponibili quanti più approcci possibile, con cui gli utenti più creativi riusciranno a trovare soluzioni ingegnose per completare gli scenari di gioco.

Dobbiamo fare un'importante precisazione: purtroppo non siamo riusciti a scoprire tutti i dettagli del livello in questione, complice il fatto che la build in sviluppo non includesse alcun punto di salvataggio, costringendoci a ripartire da zero a prescindere dai progressi fatti fino a quel momento.

Ovviamente non ci sarà nulla di cui preoccuparsi per la versione completa, ma chiaramente questo limite ci ha spinto a utilizzare il breve tempo a disposizione per mettere alla prova il più possibile ambientazioni e meccaniche di gioco.

In base alla nostra prova, possiamo confermarvi che i paesaggi sono ben dettagliati e vasti, sebbene l'interattività ci sia sembrata ancora un po' legnosa: le ambientazioni non offrono infatti molti spunti, a parte i classici nascondigli dietro un muro o le arrampicate su mura pre-disposte a tale scopo.

Se anche le altre missioni dovessero includere dimensioni simili, gli appassionati avranno sicuramente modo di divertirsi adeguatamente con le sperimentazioni, anche con un sano approccio trial-and-error per scoprire i modi più efficaci e divertenti di portare a termine le missioni.

A livello tecnico non sembrano esserci stati grossi balzi in avanti ma, considerando che la serie ha scelto volutamente di non abbandonare PS4 e Xbox One, è chiaro che l'obiettivo degli sviluppatori è di concentrarsi prevalentemente sulle meccaniche di gioco.

Che dovrebbero rivelarsi particolarmente familiari per chi ha già amato i precedenti capitoli, con ben poche novità da segnalare.

Un colpo, un morto

Nel bene e nel male, possiamo dire che Sniper Elite Resistance intende mantenere intatti tutti i pregi e i difetti della saga: da un lato, l'approccio stealth e la fedeltà delle armi della Seconda Guerra Mondiale faranno le gioie degli appassionati, ma dall'altro permangono anche i difetti storici che, almeno per quel che abbiamo potuto vedere fino ad ora, non sembrano essere stati limati più di tanto.

Proprio come in Sniper Elite 5, continuano a esserci problemi per il combattimento ravvicinato: le meccaniche sparatutto in terza persona appaiono scomode più del necessario e non particolarmente intuitive, il che vi spingerà probabilmente a evitare gli scontri diretti.

Si potrebbe obiettare che sia una scelta voluta per tenerci il più lontano possibile dagli scontri, ma le meccaniche ci permettono di risolvere i problemi in modo più aggressivo in casi di emergenza.

Al momento il tutto sembrerebbe però estremamente scoraggiato e, con buona probabilità, molti utenti sceglieranno semplicemente di ricominciare fino a quando non riusciranno a effettuare le inflitrazioni perfette.

Allo stesso modo, anche animazioni e modelli dei nemici appaiono spesso ripetitivi e con ben poche differenze tra loro, rischiando a volte di confondersi con l'ambientazione circostante: un grattacapo che si va ad aggiungere al già citato trial-and-error, anche se per i fan di lunga data potrebbe paradossalmente non trattarsi affatto di un difetto.

In compenso, l'utilizzo del fucile da cecchino è come sempre particolarmente soddisfacente, così come le spettacolari killcam — ormai vero marchio di fabbrica della serie — valide anche per uccisioni ravvicinate.

Va comunque sottolineato che, anche in questo caso, le meccaniche non sembrano essere cambiate più di tanto rispetto al precedente episodio: Sniper Elite Resistance vanta un fortissimo senso di continuità con gli episodi precedenti, che mantiene intatto lo spirito della serie nel bene e anche nel male.

Durante la nostra prova ci è capitato di trovare anche un poster collezionabile, che segnalava lo sblocco di una missione secondaria, mostrandoci di fatto un incentivo a prenderci dei rischi che superino l'attuale missione in corso.

Rebellion ci ha confermato, in un breve video di anteprima che ci è stato mostrato prima della prova, che questo farà parte della speciale modalità Propaganda, in cui a tutti gli effetti interpreteremo la resistenza con quest aggiuntive slegate dalla campagna principale.

Purtroppo non abbiamo potuto vederle da vicino, ma se queste missioni saranno ben realizzate potrebbero rappresentare un incentivo da non sottovalutare per la rigiocabilità della campagna.

Non mancheranno anche le modalità multiplayer online dedicate: anche in questo caso non abbiamo potuto vederle da vicino, ma dall'idea che ci siamo fatti non dovrebbero essere particolarmente differenti da quelle incluse nel precedente capitolo.

Chiaramente non possiamo dare alcun tipo di giudizio affrettato, considerato il poco tempo a disposizione e tenendo sempre a mente il fatto che si trattava di una build di sviluppo, ma le nostre prime impressioni ci hanno suggerito che, in fondo, si tratta ancora una volta del "buon vecchio" Sniper Elite.

E in fondo, ai numerosi appassionati in giro per il mondo che non vedono già l'ora di far saltare le teste ai nazisti, probabilmente non serve sapere altro.