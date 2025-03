Il nuovo Skate non è ancora uscito, ma ha già microtransazioni

Le microtransazioni hanno inevitabilmente fatto spesso discutere i giocatori, ma se c'è una cosa su cui — quasi — tutti sono d'accordo è che andrebbero implementate solo su giochi che sono effettivamente disponibili per tutti i giocatori.

Pare tuttavia che Electronic Arts non la pensi allo stesso modo: come segnalato da TheGamer, il publisher ha infatti deciso di implementarle da questo momento sul quarto capitolo di Skate, sebbene sia ancora in una fase closed alpha per pochi utenti.

E non si tratta semplicemente di un test che consente ai giocatori di utilizzare una valuta distribuita automaticamente, come spesso accade in questi casi, ma di vere e proprie microtransazioni utilizzabili con soldi veri.

Come se tutto ciò non bastasse, non è neanche detto che chiunque decida di acquistare questi contenuti riesca a mantenerli: EA si riserva infatti il diritto di resettare i progressi degli utenti in qualunque momento, inclusi i contenuti acquistati con le microtransazioni.

Nel caso ciò succedesse, il team di sviluppo provvederebbe immediatamente a rimborsare i giocatori coinvolti, ma resta tuttavia molto discutibile l'etica di iniziare a implementare microtransazioni in un gioco che ancora è attivamente in sviluppo e senza una data d'uscita precisa.

I giocatori che stanno effettivamente prendendo parte alla closed beta hanno comunque chiarito che si tratta esclusivamente di contenuti cosmetici e, almeno per il momento, nulla che possa effettivamente tradursi in elementi "pay-to-win".

Era chiaramente abbastanza scontato che sarebbero state implementate le microtransazioni, dato che il nuovo capitolo di Skate sarà un free-to-play, ma sono convinto che si potesse trovare un modo per testare questa meccanica senza spingere gli utenti a fare esborsi economici.

Il rovescio della medaglia, se si vuole provare a guardare il bicchiere mezzo pieno, è che evidentemente EA deve sentirsi abbastanza sicura della qualità complessiva del gioco, per decidere di rischiare fin da ora con l'implementazione di microtransazioni.

Di sicuro gli appassionati di giochi di skateboard avranno di che divertirsi: non solo a breve sarà disponibile il rifacimento del terzo e del quarto capitolo di Tony Hawk (che potete prenotare su Amazon), ma anche la celebre serie di Skate sembra pronta a fare il suo ritorno. Speriamo solo che le microtransazioni non si rivelino troppo aggressive al lancio.

A tal proposito, se vi foste persi l'annuncio del ritorno del re degli skateboard, vi lasciamo alla nostra notizia con il trailer ufficiale.