Il nuovo Monster Hunter Wilds già SCONTATO? Oggi lo trovi su Instant Gaming a 63,19€!

Monster Hunter Wilds è già disponibile in preordine

In questo nuovo capitolo, vi troverete ad affrontare un mondo imprevedibile e in continua evoluzione, dove gli ambienti mutano radicalmente a seconda delle condizioni atmosferiche. Le Terre proibite nascondono segreti e pericoli mai visti prima, con mostri che si adattano al clima e si organizzano in branchi per cacciare nelle fasi più pericolose dell’ecosistema.

La storia segue una spedizione della Gilda, inviata per indagare su un mostro leggendario chiamato Spettro bianco, responsabile della distruzione di interi villaggi. Con un sistema di combattimento evoluto, che introduce nuove meccaniche come la modalità precisione, dovrete padroneggiare ogni arma per colpire con precisione punti deboli e ferite critiche.

Oltre alla caccia ai mostri, avrete la possibilità di esplorare un mondo vivo e in costante cambiamento. Le condizioni climatiche influenzano non solo il comportamento delle creature, ma anche il vostro equipaggiamento e le vostre strategie di combattimento. Durante le Intemperie, i mostri diventano più aggressivi e formano branchi per cacciare, mentre nei periodi di Abbondanza l’ecosistema si ripopola, offrendo risorse preziose per forgiare nuove armi e armature.

Non sarete soli in questa avventura: il vostro compagno Felyne e una nuova squadra di cacciatori vi affiancheranno nella spedizione, ognuno con abilità uniche per aiutarvi a sopravvivere. Grazie a un rinnovato sistema di cooperazione online, potrete unirvi ad altri giocatori per affrontare le sfide più impegnative e dare la caccia ai mostri più feroci.

Il vostro viaggio per diventare il cacciatore definitivo sta per iniziare

