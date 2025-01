BioWare perde un pezzo fondamentale dopo The Veilguard

Corinne Busche, director di Dragon Age: The Veilguard dal febbraio 2022, ha annunciato la sua uscita da BioWare.

La notizia, inizialmente diffusa ieri sera da voci non ufficiali, è stata confermata dal giornalista Jeff Grubb e successivamente verificata da Eurogamer. Busche lascerà lo studio nelle prossime settimane.

Nonostante l’addio di Busche, BioWare non sembra affrontare altri cambiamenti significativi, smentendo i rumor che circolavano in rete.

Busche ha avuto un ruolo cruciale nel guidare lo sviluppo finale di The Veilguard (che trovate su Amazon) insieme al direttore creativo John Epler.

Dopo una gestazione lunga dieci anni e numerosi reboot, il gioco è finalmente arrivato sugli scaffali lo scorso ottobre, con Busche al timone negli ultimi anni del progetto.

Dragon Age: The Veilguard ha ricevuto un’accoglienza critica positiva e vendite solide, sebbene queste non abbiano superato le aspettative.

Tuttavia, fonti vicine a Eurogamer suggeriscono che la performance commerciale del titolo non sia stata un fattore determinante nella decisione di Busche di lasciare lo studio.

L'uscita del gioco ha rappresentato un traguardo importante, ma anche una sfida immensa per il team, come sottolineato dallo stesso Epler in un’intervista post-lancio: «Qualunque cosa avessimo realizzato, non avrebbe mai potuto eguagliare il Dragon Age 4 che le persone immaginavano nelle loro menti.»

Busche ha trascorso 18 anni in Electronic Arts, contribuendo come designer e direttore del design a numerosi titoli, tra cui The Sims 3, The Sims 4 e The Sims Mobile. Il suo contributo al panorama videoludico è indiscutibile, e la sua esperienza resterà un pilastro per chiunque seguirà le sue orme.

Concluso il lavoro su The Veilguard, la maggior parte del team di BioWare è ora concentrata sul prossimo capitolo della saga di Mass Effect, guidato da un team di veterani.

L'uscita di Corinne Busche è una di quelle notizie che segnano un cambiamento sottile ma importante. La sua leadership ha aiutato BioWare a traghettare The Veilguard attraverso acque turbolente.

Tuttavia, la sensazione è che le ambizioni di Busche abbiano superato i confini del gioco in questione (che abbiamo recensito qui).