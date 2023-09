Il "nuovo It Takes Two" è gratis su PC, Xbox e PS5, ma solo per poche settimane

Se avete apprezzato il sorprendente It Takes Two, avventura cooperativa che ha conquistato il premio di Gioco dell'Anno 2021, allora è arrivato il momento di radunare un amico, partner o familiare e di riscattare un nuovo gioco gratis, disponibile per un periodo limitato.

Come segnalato da ComicBook, Total Mayhem Games ha infatti rilasciato un nuovo titolo che può essere giocato solo in cooperativa, in maniera simile dunque alla produzione di Josef Fares pubblicata da EA (che trovate su Amazon): si tratta di We Were Here Expeditions: The Friendship e per un periodo limitato potrà essere vostro totalmente gratis.

La promozione è valida non solo su PC, ma anche per le versioni disponibili su PS5, PS4 e console Xbox: si tratta infatti di una speciale offerta di lancio, valida per il primo mese dall'uscita, avvenuta lo scorso 14 settembre.

Fino al 13 ottobre potrete dunque riscattare e aggiungere alle vostre raccolte questa speciale avventura cooperativa, che vi chiederà di collaborare per risolvere diversi enigmi in un parco divertimenti abbandonato, dimostrando così la vostra amicizia.

Una volta riscattato, We Were Here Expeditions: The Friendship resterà vostro per sempre, anche dopo il termine dell'offerta. Curiosamente, la versione Xbox non risulta tecnicamente riscattabile, ma per poter accedere all'offerta basterà semplicemente richiedere la versione di prova gratuita presente nella pagina ufficiale.

Per poter procedere immediatamente con il download del vostro nuovo gioco gratis, basterà semplicemente dirigervi a una delle seguenti pagine ufficiali, in base alla vostra piattaforma o console preferita:

Per quanto riguarda invece gli utenti con un servizio in abbonamento per console, ricordiamo che da domani ci saranno tante sorprese in arrivo: ben 20 giochi gratis su PS Plus Extra/Premium e il soulslike Lies of P su Xbox Game Pass, che vi abbiamo raccontato nella nostra recensione.