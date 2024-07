Il nuovo gioco gratis di Persona 5 uscirà anche su console, ma ci vorrà tempo

Persona 5: The Phantom X è un ambizioso spin-off mobile ispirato al capolavoro JRPG di Atlus, che con un nuovo cast e apparizioni dei vecchi protagonisti intende riproporre la stessa esperienza in formato free-to-play.

Questo nuovo curioso gioco gratis è stato svelato ufficialmente durante lo scorso anno ed è attualmente disponibile solo in alcuni mercati selezionati in formato open beta: lo sviluppo è infatti ancora attualmente in corso, ma sembra essere particolarmente ambizioso.

Advertisement

Durante un evento che si è tenuto a Shanghai dedicato a Persona 5 The Phantom X, i producer e il character designer hanno risposto ad alcune delle domande più interessanti, anticipando alcuni dei dettagli che vedremo nello spin-off del capitolo originale (di cui trovate l'edizione Royal su Amazon).

Secondo quanto riportato su Bilibili (via Persona Central), SEGA e Atlus hanno confermato l'intenzione di rilasciare una versione internazionale dello spin-off per il mercato mobile e PC, ma che i piani si allargheranno presto anche al mercato console.

Dopo che Persona 5: The Phantom X sarà disponibile in tutto il mondo, il team di sviluppo Perfect World Games si occuperà infatti di portare il titolo anche sulle console, per arrivare a un pubblico più ampio e seguendo la stessa scia di titoli come Genshin Impact o altri titoli di HoYoverse.

Sfortunatamente non sono arrivati ulteriori chiarimenti sulla data d'uscita vera e propria, così come non sappiamo quali saranno le console coinvolte in questione, ma è plausibile immaginare un'uscita almeno su PS5, data la lunga storia della serie sulle console di casa Sony.

In ogni caso, sappiamo con certezza che bisognerà attendere l'uscita internazionale del titolo su PC e mobile, prima di fare qualunque previsione.

Per il momento non possiamo fare altro che seguire attentamente gli sviluppi e augurarci che questo ambizioso capitolo free-to-play possa davvero fare le gioie di chi ha ancora fame di Persona 5: vi terremo aggiornati in caso di ulteriori novità.

Nel frattempo, se volete ingannare l'attesa con un altro ambizioso JRPG di casa Atlus, non possiamo che consigliarvi di dare un'occhiata all'imminente Metaphor: ReFantazio.