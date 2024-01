Il nuovo gioco di League of Legends è tenerissimo ed esce molto presto

Riot Games sta continuando ad espandere notevolmente il mondo di League of Legends con l'etichetta di Riot Forge, e il prossimo titolo in arrivo è che ha una data di uscita definitiva.

Con l'idea di esplorare altri contesti oltre al famosissimo MOBA (trovate le carte dedicate su Amazon), Riot Games ha lanciato ormai una bella serie di nuovi videogiochi tutti di qualità molto buona.

Il prossimo sarà Bandle Tale: A League of Legends Story, mostrato per la prima volta in un Nintendo Direct, che Riot ha finalmente piazzato sul calendario per il 21 febbraio 2024.

E, se finora non l'avevate visto, fate attenzione perché c'è troppa carineria:

Sviluppato da Lazy Bear, lo studio che ha sviluppato Graveyard Keeper, Bandle Tale: A League of Legends Story è un incantevole GDR in pixel art con un sistema di creazione di oggetti ambientato nel magico mondo di Bandle City, una terra di pelosi yordle che amano far festa dalla mattina alla sera.

Nel titolo i giocatori vestiranno i pelosi panni di un mite yordle che vive a Gomitopoli, un'accogliente ma lontana isola dove il lavoro a maglia è incredibilmente di moda. Al termine di un lungo apprendistato di 101 anni il protagonista potrà iniziare ad esplorare il mondo ma, come ogni avventura che si rispetti, Bandle Tale prende una piega inaspettata quando i portali collassano e il mondo piomba nel caos più assoluto.

Bandle Tale: A League of Legends Story sarà disponibile su Nintendo Switch e PC tramite Steam, GOG ed Epic Games Store, con un'edizione da €25.99 standard, una deluxe da €29.99 con alcuni bonus digitali e una limited edition da €149.99 decisamente più corposa, acquistabile sul sito dedicato, che contiene:

Codice di gioco digitale di Bandle Tale: A League of Legends Story

Cofanetto dell'edizione per collezionisti

Kit diorama del centro di Bandle

Artbook con copertina rigida

5 statuette di campioni

Set di spille in legno di Rumble e Lulu

Quaderno

Set di adesivi

Mentre si amplia il mondo di League of Legends fuori dal MOBA c'è un altro progetto, forse il più atteso, ovvero il picchiaduro Project L che continua ad essere sviluppato con costanza.