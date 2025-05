Il nuovo gioco dai creatori di Castlevania LoS in prova gratis

505 Games ha pubblicato ufficialmente la demo di Blades of Fire, il nuovo action-adventure firmato MercurySteam.

Il gioco, in arrivo il 22 maggio, mette i giocatori nei panni di Aran, un guerriero deciso a contrastare le forze della Regina Nerea in un mondo devastato dalla guerra e dalla corruzione magica.

La demo consente di provare le fasi iniziali dell’avventura, offrendo un assaggio concreto del sistema di combattimento, la possibilità di forgiare le prime armi e l’incontro con uno dei primi grandi boss: un troll dalle dimensioni imponenti.

Blades of Fire punta moltissimo su una componente fondamentale per il gameplay: la forgiatura delle armi. Aran non può fare affidamento su un arsenale predefinito, ma deve costruire e potenziare i propri strumenti di battaglia combinando materiali ed elementi raccolti durante il viaggio.

Ogni arma ha caratteristiche specifiche e influirà direttamente sullo stile di combattimento, che si annuncia profondo e tecnico. Il sistema, infatti, permette di colpire aree mirate del corpo dei nemici, incoraggiando un approccio strategico in base alla tipologia di avversario affrontato.

Sia che si tratti di tagliare, trafiggere o colpire con forza bruta, la chiave del successo sarà comprendere le vulnerabilità dell’avversario e adattarsi di conseguenza.

La demo - non sarà è a un abbonamento PS Plus Premium (potete abbonarvi con le gift card scontate su Amazon) - include anche una panoramica delle meccaniche principali, come illustrato nei recenti video introduttivi pubblicati da 505 Games.

Si tratta di un’occasione preziosa per familiarizzare con il mondo e le regole di Blades of Fire, in attesa dell’uscita definitiva.

Unico neo, almeno per una parte della community PC, è l’esclusività del gioco (e della demo) su Epic Games Store. Una scelta che potrebbe limitare l’accessibilità per chi preferisce altre piattaforme o continua a evitare Epic per ragioni personali.

Tuttavia, per chi è disposto a fare un’eccezione o utilizza già la piattaforma, questa demo rappresenta un’ottima opportunità per testare con mano uno dei titoli più promettenti di questo maggio.