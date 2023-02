Lara Croft torna con un nuovo Tomb Raider gratis, disponibile ora!

Un Tomb Raider gratis fa sempre piacere, meglio ancora se possiamo passare San Valentino in compagnia di Lara Croft.

La tenace e bella avventuriera, che potete avere come “compagnia” anche con action figure strepitose come quelle che trovate su Amazon, è tornata al centro delle cronache in questo periodo.

Per prima cosa Tomb Raider diventerà una serie TV ad opera di Amazon, con un annuncio a sorpresa che sarebbe al centro di un’operazione molto più grande.

E mentre qualche settimana fa avevamo annunciato l’arrivo di un nuovo Tomb Raider, oggi il giorno è finalmente arrivato.

Tomb Raider Reloaded è infatti disponibile da oggi e, come potete vedere dal trailer qui sopra, si tratta di un titolo completamente gratuito.

Come parte della celebrazione del compleanno di Lara Croft, CDE Entertainment, il 12esimo gruppo operativo di Embracer Group AB, ha annunciato oggi che Tomb Raider Reloaded è disponibile su dispositivi iOS e Android tramite App Store e Google Play Store.

Il titolo è stato pubblicato inoltre su Netflix ed è incluso in tutti gli abbonamenti senza pubblicità o acquisti in-app.

Tomb Raider Reloaded, il primo titolo roguelike della serie, vedrà Lara Croft impegnata ad ottenere l’antico manufatto Scion, liberando stanze in continua evoluzione piene di nemici nuovi e conosciuto, oltre a pericolose trappole ed enigmi.

Nel titolo potrete anche migliorare le capacità dell’avventuriera, dalle abilità all’outfit, per affrontare le sfide sempre con più efficacia. Il tutto portando i giocatori attraverso luoghi iconici della serie, tra cui la città di Vilcabamba, la Lost Valley e St. Francis’ Folly.

Il titolo è stato sviluppato in collaborazione con Crystal Dynamics, mentre a riprendere il suo ruolo di voce di Lara Croft è l’inimitabile Keeley Hawes voce storica del personaggio in tantissimi episodi classici del franchise, per chi vuole un tocco nostalgico.

Un bel modo per ingannare l’attesa mentre il prossimo episodio in Unreal Engine 5 si prepara a sbarcare sulla nuova generazione.

Per non parlare del bellissimo omaggio fatto da una fan italiana di Tomb Raider, veramente nostalgico e bello.