È stato mostrato un nuovo Devil May Cry, ma non se n’è accorto nessuno?

La saga di Devil May Cry è sicuramente una delle più amate tra quelle targate Capcom, specie tra gli estimatori del genere degli action game.

Oggi, 20 aprile 2021, durante l’Apple Event è stato mostrato a sorpresa – su iPad Pro – quello che sembra essere un (presunto) nuovo capitolo della saga pensato anche per i sistemi della Casa di Cupertino.

Nel video sottostante, è infatti possibile ammirare una manciata di secondi del gioco, che ha lasciato abbastanza perplessi i fan occidentali della serie (il filmato è già impostato al minuto esatto).

Il montaggio è chiaramente relativo a un gioco con protagonista Dante, tanto che è chiaramente visibile anche l’icona di una app. Ma non solo: il gioco viene mostrato accanto a un controller DualSense, confermandone il supporto per il gioco (anche il pad Xbox sarà in ogni caso compatibile).

Il comparto tecnico appare decisamente obsoleto, tradendo quindi la sua provenienza per il mercato mobile di massa.

Quest’ultimo dettaglio sorprende in negativo, visto che giochi come Genshin Impact (divenuto in breve tempo un fenomeno inarrestabile) hanno dimostrato che è possibile offrire prestazioni relativamente buone sia sui vecchi che sui moderni dispositivi Apple.

Con molta probabilità, però, il mistero è stato svelato: dovrebbe trattarsi proprio di Devil May Cry Pinnacle of Combat, titolo sviluppato da Yunchang per dispositivi Apple e Android.

Il gioco è attualmente disponibile per la preregistrazione sui dispositivi iOS e dovrebbe uscire nella sua forma finale l’11 giugno 2021 per il solo mercato cinese. Poco sotto, un video che mostra il gameplay tratto dalla beta.

Considerando che un vero e proprio Devil May Cry 6 è ancora molto lontano (sebbene Capcom non abbandonerà mai la serie, potete scommetterci), magari ingannare l’attesa con questo titolo mobile non sarà una cattiva idea.