Il nuovo Devil May Cry gratis arriva a gennaio

Devil May Cry Peak of Combat, nuovo spin-off mobile della saga action, arriverà ufficialmente il prossimo gennaio del 2024.

Dopo il quinto capitolo, che ha portato la saga su current-gen (lo trovate su Amazon), Capcom ha deciso di dedicarsi ad altre piattaforme da gioco.

Peak of Combat è il ritorno ufficiale del franchise, a patto di apprezzare i giochi gratuiti su smartphone.

Questo titolo mobile aveva fatto parlare di sé qualche tempo fa per poi scomparire dal 2019, sebbene presto sarà possibile giocare alla sua versione completa.

Come riportato anche da GameRant, Devil May Cry Peak of Combat vedrà finalmente la luce il 10 gennaio 2024 nel resto del mondo, dopo essere stato inizialmente reso disponibile solo in Cina.

I giocatori che decideranno di pre-registrarsi per il gioco hanno da ora la possibilità di vincere dei gadget come parte dei festeggiamenti per il suo rilascio a livello mondiale.

La versione internazionale di Devil May Cry: Peak of Combat è stata ritardata per garantire la coerenza con i capitoli principali e per apportare continue modifiche e ottimizzazioni.

Questa versione mobile di Devil May Cry è opera di NebulaJoy Games ed è totalmente free-to-play, vale a dire gratis.

Sarà ovviamente possibile giocare nei panni di più personaggi tra cui Dante, Lady, Vergil e Nero, sia con modalità singleplayer che multiplayer.

Gli sviluppatori hanno reso noto inizialmente di aver mantenuto il gameplay tipico della saga, con l'aggiunta di lementi platform e dungeon crawling.

Nell'attesa, potete mettere le mani anche sul nuovo Tomb Raider in versione mobile, disponibile da diverse settimane.

Parlando invece di Capcom, sembra proprio che il publisher nipponico ha in canna un annuncio davvero grosso entro fine anno: di cosa si tratterà?

Non lo sappiamo, sebbene invece pare certo che la serie di Resident Evil vedrà presto l'arrivo di altri remake.