Il nuovo Battlefield avrà le «distruzioni più realistiche» di sempre

Proseguono ancora i lavori interni per il nuovo capitolo di Battlefield, ancora non svelato ufficialmente da Electronic Arts ma già entrato nelle prime fasi di sviluppo.

Il publisher ha messo le prime basi per il nuovo progetto poche settimane dopo il lancio di Battlefield 2042 (lo trovate su Amazon), quando il lancio poco entusiasmante sembrava aver convinto la compagnia a pensare a un piano per il futuro.

L'ultimo sparatutto di DICE nel frattempo si è ripreso clamorosamente, ma i lavori per il prossimo capitolo continuano ad andare avanti e sarà più ambizioso che mai, aumentando ancora di più la quantità di distruzione degli scenari.

La possibilità di distruggere le ambientazioni è una delle feature da sempre più apprezzate dai fan della saga e il nuovo capitolo sembra voglia sfruttare il più possibile il fattore "next-gen": come segnalato da Tech4Gamers (via VGC), è spuntata un'offerta di lavoro che suggerisce proprio questa ambiziosa svolta in avanti.

Ripple Effect, uno degli studi che è già stato confermato al lavoro sul nuovo Battlefield, ha svelato di essere alla ricerca di un nuovo VFX director, cercando in particolar modo un Senior 3D Artist per aiutare il team a creare «gli effetti di distruzione più realistici ed emozionanti dell'industria».

Electronic Arts ha già confermato che il nuovo episodio sarà una «reimmaginazione» — qualunque cosa intendesse dire con questa affermazione — ma le distruzioni e le esplosioni dovrebbero comunque restare spettacolari. Anzi, dovrebbero venire addirittura migliorate e rese più realistiche.

Continueremo ovviamente a seguire gli ultimi aggiornamenti e vi terremo informati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più al riguardo.

Nel frattempo, ricordiamo che oltre a Ripple Effect e la stessa DICE, c'è un altro studio particolarmente importante che sta contribuendo allo sviluppo di Battlefield.

Si tratta di Criterion, studio che aveva già collaborato al precedente capitolo e che recentemente ha sviluppato Need for Speed Unbound, ma non abbandonerà la saga racing.