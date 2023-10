Battlefield 2042 non è più gratis, ma continua a battere nuovi record

Sembra proprio che in queste ore stiamo assistendo a una vera e propria rinascita a sorpresa di Battlefield 2042: dopo un lancio non ottimale, lo sparatutto futuristico di Electronic Arts sta iniziando a vivere una seconda vita, battendo perfino i numeri ottenuti al lancio.

L'ultimo capitolo della saga di DICE (lo trovate su Amazon) è stato aggiornato più volte, così come più volte gli sviluppatori hanno tenuto conto dei feedback arrivati dagli utenti per una migliore esperienza di gioco.

Un primo segnale di rinascita era già arrivato in seguito allo scorso weekend gratuito di Steam, quando Battlefield 2042 aveva raggiunto il record di giocatori in contemporanea nello stesso weekend in cui era disponibile gratuitamente il multiplayer di Call of Duty Modern Warfare 3.

Ebbene, proprio nelle scorse ore quel record è stato nuovamente battuto, e senza alcun bisogno di prove gratuite: come segnalato da Game Rant, ben 107.376 giocatori hanno deciso di collegarsi su Steam in contemporanea per divertirsi su Battlefield 2042.

Un dato che dimostra come la maggior parte degli utenti che hanno provato gratuitamente il titolo si sono divertiti al punto da decidere di acquistarlo in offerta, continuando a giocarci nelle successive settimane.

È possibile che proprio gli sconti e il passaparola generale abbiano contribuito a riportare gli utenti sullo sparatutto di EA e DICE, contribuendo a raggiungere un record che fino a qualche mese fa poteva apparire impensabile.

Battlefield 2042 sembra stia riuscendo a trovare la sua giusta rivincita: ora il team di sviluppo dovrà fare del suo meglio per non sprecare questa seconda opportunità e mantenere attivi gli utenti, riuscendo magari a conquistare nel corso delle prossime settimane altri giocatori.

Ricordiamo che non è la prima volta che abbiamo assistito a un improvviso incremento di utenti: lo sparatutto è stato anche il miglior gioco gratis offerto da PlayStation Plus nel 2023, con una crescita semplicemente impressionante.

Electronic Arts sta comunque già iniziando a programmare il futuro di Battlefield: il prossimo capitolo sarà una «reimmaginazione», ma ci vorrà molto tempo prima che possa vedere la luce.