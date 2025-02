Castlevania sta per tornare? Un nuovo capitolo AAA sarebbe in sviluppo

Negli ultimi anni, la leggendaria saga di Castlevania è sopravvissuta principalmente grazie a Netflix, che ha riportato in auge il franchise con una serie animata di grande successo.

Tuttavia, sul fronte videoludico, la storica proprietà di Konami è rimasta in un lungo letargo, lasciando i fan orfani di nuovi capitoli degni di nota.

L'ultimo titolo originale della serie principale, Lords of Shadow 2, risale infatti al 2014, mentre i giochi più recenti sono stati semplici raccolte o riedizioni di vecchi classici (che trovate su Amazon).

Ma qualcosa sembra finalmente muoversi. Secondo fonti vicine a Geekinout (via ResetEra), un nuovo Castlevania tripla AAA sarebbe attualmente in sviluppo presso Konami, con un annuncio ufficiale previsto per il 2025.

L’idea di un ritorno di Castlevania non è nuova: già negli scorsi anni si erano rincorse indiscrezioni su un possibile reboot o su un capitolo inedito che riportasse in auge l’epopea dei Belmont.

Tuttavia, fino a oggi, Konami ha preferito concentrarsi su altre IP storiche come Silent Hill, affidandone i nuovi progetti a studi esterni.

La domanda, quindi, è inevitabile: questo nuovo Castlevania sarà sviluppato internamente da Konami o verrà affidato a un team esterno, come successo con Silent Hill 2 Remake?

L’altra grande incognita riguarda il gameplay. Sarà un titolo in stile metroidvania, fedele alle radici della saga, o un progetto ambizioso in 3D sul modello di Lords of Shadow?

Un altro elemento da considerare è l’ambientazione. Se il nuovo Castlevania sarà un reboot totale, potrebbe distaccarsi dalla timeline classica della saga e introdurre un’interpretazione inedita del conflitto tra la famiglia Belmont e Dracula.

In alternativa, il gioco potrebbe continuare la storyline originale, magari riprendendo eventi dopo Symphony of the Night o Aria of Sorrow.

Se l’annuncio ufficiale avverrà davvero nel 2025, è probabile che il reveal avvenga in un evento importante come il Summer Game Fest, i The Game Awards o addirittura un possibile PlayStation Showcase, considerando la storica vicinanza tra Castlevania e le console Sony.

Ora la palla è in mano a Konami. Il 2025 sarà davvero l’anno della rinascita di Dracula? Personalmente voglio essere fiducioso, visto che per un altro big redivivo, ossia Metal Gear Solid Delta, non manca molto al lancio.