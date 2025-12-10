Mancano poche ore ai The Game Awards 2025 e, come spesso accade, il mondo social si è trasformato in un gigantesco generatore di ipotesi, sospetti e analisi maniacali. Stavolta il carburante della speculazione è di nuovo la misteriosa statua apparsa nel mezzo del Deserto del Mojave, un monolite enigmatico che ha immediatamente acceso la fantasia della community. Nessuno sapeva cosa rappresentasse, ma ora i tasselli sembrano finalmente allinearsi.

Nelle ultime ore sono infatti spuntati tre nuovi trademark legati al brand Divinity, depositati in Europa il 9 dicembre 2025. Le icone presenti nei documenti combaciano perfettamente con i simboli scolpiti sulla statua nel deserto, rendendo l’associazione praticamente inevitabile. A questo punto è difficile pensare che si tratti di una coincidenza: Larian Studios molto probabilmente sta preparando un grande ritorno della serie, proprio in occasione dei TGA.

A rafforzare l’idea contribuisce un altro segnale significativo: una versione PlayStation 5 di Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition è stata aggiunta ai server Sony. Michael Douse, direttore della pubblicazione di Larian, ha commentato la situazione ammettendo che il team non avrebbe ancora dovuto parlarne. Un lapsus che però suggerisce che qualcosa di grosso sia effettivamente in arrivo. Douse avrebbe inoltre escluso la possibilità che si tratti di Divinity: Original Sin 3, lasciando aperte altre piste.

Ricordiamo che le versioni PS5 e Xbox Series di Divinity: Original Sin 2 sono state classificate da PEGI già nel novembre 2024, ma non sono mai state pubblicate. Ecco perché molti osservatori parlano di una possibile doppia rivelazione: da un lato la riedizione del secondo capitolo su console di nuova generazione, dall’altro un annuncio completamente nuovo legato al franchise.

Al momento non ci sono indicazioni riguardo a Nintendo, ma è bene ricordare che Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition è approdato su Switch nel 2019 ed è compatibile anche con Switch 2. Un eventuale upgrade o un nuovo progetto verrebbero accolti con entusiasmo da una fanbase che da anni chiede il ritorno di una delle saghe ruolistiche più amate.

Ora non resta che attendere giovedì: se la statua nel deserto era davvero un indizio, Larian potrebbe essere pronta a rubare la scena ai The Game Awards 2025.