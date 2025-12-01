Con l’avvicinarsi dei The Game Awards, il rito dell’annuncio mancante si ripete con la precisione di un rito greco. Geoff Keighley non è mai stato un semplice presentatore: è un regista della speranza e della frustrazione, un alchimista dell’hype capace di trasformare un’immagine sfocata in un titolo che non esiste ancora.

Stavolta la ricetta del mistero è servita in una foto dal backstage accompagnata dalla didascalia criptica “regal.inspiring.thickness”: tre parole in fila che hanno la stessa efficacia di un teaser da trenta secondi, ma sembrano ancora più efficaci perché non dicono nulla e lasciano al fandom il perverso piacere del riempimento.

Il punto non è la foto in sé, né la didascalia, il punto è il comportamento collettivo che scatena. Nel giro di poche ore ogni timeline si è trasformata in un laboratorio di semiologi improvvisati: pixel analizzati come reperti, ombre interpretate come indizi, superfici trattate come mappe di tesori. Il fenomeno non è nuovo, ma la sua reiterazione merita qualche domanda scomoda.

A che cosa serve questo massacro di aspettative? A chi giova? E perché continuiamo a farci strappare il fiato ogni volta che qualcuno con un seguito mediatico pubblica un’immagine ambigua?

Cosa sarà?

Ovviamente, nel gioco delle somiglianze forzate, il nome che ha preso il volo più velocemente è stato quello di God of War. È comodo, dopotutto: una serie enorme, con un fandom assetato e con rumor che fluttuano come fili elettrici nell’aria da tempo immemore. La foto (generica, scarna, priva di riferimenti chiari) è stata però sufficiente per far scattare la macchina delle speranze.

Alcuni hanno visto texture che ricordano l’armatura di Kratos, altri hanno notato atmosfere che suonano “vichinghe” o “mitologiche” anche se la foto non mostra nulla di tutto ciò.

E poi c’è la variante esotica della speculazione: un God of War ambientato in Egitto, idea che circola da anni e che ora è tornata a galla come una vecchia moneta arrugginita che qualcuno vorrebbe far brillare di nuovo.

Quella che rende tutto più comico (se non fosse tragico per la nostra capacità di leggere il reale) è la dedizione. Utenti come BT_BlackThunder ingrandiscono a oltranza porzioni microscopiche della foto e dichiarano di vedere frammenti di armatura, linee di scudo, curve di elmo.

È la stessa dinamica per cui si vedono angeli nelle macchie di caffè o vangeli nascosti nei sogni dei pubblicitari. La differenza è che qui, oltre al piacere di un’interpretazione personale, c’è un’economia dell’attenzione in gioco: ogni rumor alimenta traffico, discussioni, click, e alla fine rafforza il potere di chi sa maneggiare quell’ambiguità con mestiere.

Ma non fermiamoci a God of War. Il gioco delle associazioni è democratico: ogni fandom trova il suo pezzo di tessera mancante. C’è chi spera in un nuovo capitolo di Fallout, chi grida al ritorno di Half-Life 3 (quel fantasma collettivo che si aggira fra i corridoi dell’internet come un meme che non vuole morire) e chi, con la saggezza rassegnata di chi ha visto troppe promesse, sussurra il nome di SAROS, l’erede spirituale di Returnal, che pure potrebbe, sulla carta, “starci” in una foto così astratta. Ogni possibilità viene soppesata, scartata, rimessa in gioco con la solita ferocia: la speranza è un circuito chiuso e pare non consumarsi mai.

È importante però interrogarsi sul senso di tutto questo. Quando il mistero diventa prodotto, dove si colloca il confine fra intrattenimento genuino e manipolazione calcolata? Keighley è maestro nel costruire spettacolo (lo ha dimostrato più volte) e non ha nulla di cui vergognarsi: il suo ruolo è quello, ed è bravo. Ma la retorica dell’attesa eterna ha un costo.

Per i giocatori, il prezzo è emotivo: una montagna russa di delusioni e rincorse che svuotano l’esperienza reale del gioco, sostituendola con attese che raramente vengono soddisfatte. Per l’industria, il rischio è culturale: trasformare l’annuncio in fine anziché in mezzo, elevando la sorpresa a metrica di valore più importante del contenuto stesso.

L'hype è una droga dolce che non vogliamo abbandonare.

Poi c’è la questione della responsabilità informativa. Rumor e leak hanno sempre fatto parte dell’ecosistema videoludico; la differenza è la scala su cui operano oggi. Ogni foto, ogni bisbiglio può essere amplificato fino a diventare notizia globale. Internet ha moltiplicato la voce del singolo, ma non ha sempre aumentato la sua precisione. Il risultato è una conversazione fatta di echi e rimandi, raramente ancorata a fatti verificabili.

E quando la verità emerge (come spesso succede, ed è successo anche in passato) la delusione è doppia: non solo non c’era nulla, ma si scopre che si è partecipato ad un gioco il cui premio non esiste.

Non voglio suonare da moralista digitale: il divertimento nell’ipotesi è reale e legittimo. È una dimensione partecipativa che, se gestita con intelligenza, può essere una forza positiva per la comunità. Ma il punto è saper distinguere tra speranza e speculazione, tra partecipazione e sfruttamento.

Prodotto in caricamento

C’è una linea sottile tra un teaser che stimola la curiosità e un messaggio deliberatamente ambiguo che sfrutta la curiosità stessa per generare valore. Nel primo caso, il pubblico è coinvolto; nel secondo, viene manipolato.

Alla fine, però, la domanda più interessante rimane un’altra: perché continuiamo a sperare? Perché, nonostante gli sbagli e le illusioni ripetute, rispondiamo sempre all’appello? Forse perché il mondo dei videogiochi resta un territorio di desiderio collettivo, un posto dove immaginare un’esperienza che ancora non esiste ha lo stesso sapore di quando si leggeva un romanzo a puntate.

E forse, più prosaicamente, perché la promessa di vedere qualcosa di grande (un nuovo God of War, un ritorno inatteso, un progetto che ridefinisca i confini) è una droga dolce che non vogliamo abbandonare.

L'illusione è meglio del risultato finale

Detto questo, il 11 dicembre si avvicina e con esso il solito corollario di speranze, smentite e possibili gioie. Se Keighley avrà davvero in mano un annuncio capace di mettere d’accordo tutti, ben venga. Ma non illudiamoci che la foto sia già prova di qualcosa.

È un frammento, e come tutti i frammenti può dire tutto e il contrario di tutto. Se volete salvarvi dalle false gioie, fatevi un favore: godetevi lo spettacolo per quello che è (un momento televisivo pensato per emozionare) e prendete ogni “indizio” per quello che è: una suggestione, non una certezza.

Perché alla fine, tra una teoria e l’altra, tra un ingrandimento forzato e una speranza che rialza la testa, resta sempre il gioco vero: quello che si tiene davanti allo schermo, quando le luci si spengono e l’annuncio diventa realtà.

E quello, per quanto fragile e raro, è il momento in cui vale davvero la pena rimanere seduti.