anche se fosse D4, non capisco il perchè di tutto ciò. in ogni caso poco prima dei TGA dovrebbe iniziare la Stagione 11, e Blizzard aveva già suggerito di guardare quell'evento perchè ci sarà qualcosa.
La cosa strana è appunto la tempesta mediatica generatasi.
Disse colui che contribuisce al diffondersi della tempesta mediatica...
Io ne parlo, non diffondo alcunché. Posso? O devo chiedere il permesso? :)
Il fattore che ne viene fuori, e che comunque sapevamo già, è che avere hype oramai è solo un danno, un male da curare...non è molto meglio godersi il presente, quello che abbiamo tra le mani? Non nego che anche io, in passato, ho avuto delle vibrazioni, ma sicuramente non sono mai impazzito nell'attesa, non ho mai fatto ricerche spasmodiche per sapere questo o quello, non ho mai cliccato in continuazione, sperando nell'aggiornamento di una pagina per avere qualche nuova info...ho giocato altro, nell'attesa, se poi di attesa si parla...

In un periodo storico, in cui ci sono mille mila giochi, da giocare in centinaia di device...avere ancora hype è davvero una malattia!

E dopo questo pistolotto, puoi immaginare cosa penso dell'hype scaturito da una foto...:saske:
Capisco perfettamente il tuo punto, ma secondo me il discorso merita una sfumatura in più.

L’hype non è una malattia in sé, è più una reazione naturale che nasce quando qualcosa promette di toccare una corda profonda, che sia nostalgia, curiosità o semplice desiderio di evasione. Il problema non è provarlo, ma subirlo. È quando diventa dipendenza da aggiornamento compulsivo, quando smette di essere un’attesa e si trasforma in un logorio.
