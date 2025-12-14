Si è ufficialmente concluso il sondaggio pubblicato su SpazioGames dedicato ai risultati dei TGA, un’iniziativa che ha coinvolto in maniera diretta la nostra community chiedendo un giudizio chiaro e senza filtri su una delle serate più discusse dell’anno videoludico. La domanda era semplice, ma tutt’altro che banale: siete soddisfatti dei vincitori dei The Game Awards?

I numeri raccontano una partecipazione solida e significativa, con 245 voti totali raccolti nel corso dei giorni successivi alla cerimonia. Un campione che, pur senza pretese statistiche assolute, restituisce comunque una fotografia interessante del sentimento dei lettori di nei confronti dei premi assegnati.

Prodotto in caricamento

La risposta più votata è stata “assolutamente sì!”, che ha raccolto il 46% delle preferenze. Quasi la metà dei partecipanti, dunque, dà una netta approvazione dell’operato della giuria dei TGA, segno che una parte consistente del pubblico ha riconosciuto coerenza e qualità nelle scelte effettuate, incluso il titolo di Game of the Year.

Non mancano però le sfumature. L’opzione “metà e metà” ha convinto il 27% dei votanti, una percentuale importante che suggerisce come molti lettori abbiano apprezzato alcuni premi, ma abbiano al tempo stesso storto il naso di fronte ad altre decisioni. Ancora più specifica è la posizione di chi ha votato “sì, ma non il GOTY a Clair Obscur”, scelta dall’8% degli utenti: un dato che conferma come il premio più ambito resti, ogni anno, il vero terreno di scontro del dibattito.

Chiude il quadro un 20% di votanti che si è detto “per niente soddisfatto”, definendo i premi come assegnati in modo casuale. Una percentuale tutt’altro che trascurabile, che testimonia un malcontento netto e una distanza percepita tra le scelte ufficiali e il gusto di una parte del pubblico.

Nel complesso, il sondaggio restituisce un risultato articolato, fatto di approvazioni convinte e dissenso aperto. Ancora una volta, i TGA si confermano non solo un evento celebrativo, ma anche un catalizzatore di discussioni, confronti e posizioni spesso molto diverse tra loro.