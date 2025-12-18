The Game Awards 2025 ha frantumato ogni record di audience nella sua storia undecennale, consolidando il suo status di evento mediatico di riferimento per l'industria videoludica globale.

La cerimonia di Los Angeles, prodotta e condotta come sempre da Geoff Keighley, ha raggiunto la cifra mostruosa di 171 milioni di livestream globali, segnando un incremento dell'11% rispetto ai 154 milioni dell'edizione 2024.

Un risultato che testimonia come gli award show dedicati al gaming abbiano ormai superato in portata molti eventi dell'intrattenimento tradizionale, posizionandosi come appuntamenti imperdibili per milioni di giocatori in tutto il mondo.

Il dato aggregato tiene conto delle visualizzazioni su tutte le principali piattaforme di streaming: YouTube, Twitch, Steam, TikTok Live, X, Kick, Facebook e Instagram Live, oltre ai numeri provenienti dai mercati cinese e indiano.

Interessante notare come Prime Video, che ha trasmesso la cerimonia per la prima volta nel 2025, non sia ancora incluso nel conteggio totale, suggerendo che i numeri effettivi potrebbero essere ancora più impressionanti.

Secondo i dati di StreamCharts, le sole piattaforme occidentali come Twitch e YouTube hanno toccato un picco di 4,4 milioni di spettatori simultanei, con una crescita del 9% rispetto all'anno precedente.

L'engagement della community gaming si è manifestato anche attraverso il sistema di voto: oltre 123 milioni di voti autenticati sono stati registrati per le varie categorie, incluso il Players' Voice Award, segnando un aumento superiore al 10% rispetto al 2024.

Questi numeri dimostrano come The Game Awards non sia più solo uno show passivo, ma un evento partecipativo che mobilita attivamente la base di giocatori globale, trasformandoli da semplici spettatori in protagonisti delle decisioni premiali.

Dal punto di vista contenutistico, l'edizione 2025 ha mantenuto la formula vincente che ha reso celebre la manifestazione: oltre 50 reveal di nuovi giochi, trailer inediti e annunci esclusivi che hanno trasformato la serata in un vero e proprio Direct esteso dell'industria videoludica.

Questa componente di world premiere è diventata ormai inscindibile dall'identità stessa dei TGA, attraendo non solo i fan ma anche gli stessi publisher che considerano la cerimonia una vetrina imperdibile per le proprie produzioni.

Il premio più prestigioso della serata, il Game of the Year, è andato a Clair Obscur: Expedition 33, l'RPG acclamato dalla critica sviluppato dal team francese Sandfall Interactive.

Una vittoria significativa che premia uno studio indipendente relativamente giovane, confermando la tendenza degli ultimi anni che vede titoli di fascia medio-alta competere ad armi pari con le produzioni AAA dei grandi publisher.

La crescita costante e ininterrotta dell'audience dei Game Awards dal 2014 a oggi racconta una storia più ampia: il gaming non è più un intrattenimento di nicchia ma il medium culturale dominante della Gen Z e dei Millennials.

Con numeri che surclassano molti eventi sportivi tradizionali e cerimonie di premiazione cinematografiche, Keighley e il suo team hanno creato un format che risponde perfettamente alle esigenze di consumo mediatico della generazione digitale: streaming accessibile, contenuti esclusivi, interattività e una durata concentrata che privilegia l'annuncio e la spettacolarizzazione rispetto ai lunghi discorsi di ringraziamento.