Nel corso dei The Game Awards 2025, Larian Studios ha finalmente svelato il suo nuovo progetto: Divinity, descritto come “una continuazione della saga di Divinity”. Il reveal è avvenuto tramite un primo, inquietante teaser trailer, confermando il ritorno del team sulla serie che ne ha segnato le origini.

Secondo quanto annunciato, Divinity è il prossimo RPG dello studio e rappresenta “il gioco più grande di sempre di Larian, persino più grande di Baldur’s Gate 3.”

Il team non ha per ora condiviso ulteriori dettagli su storia, gameplay o piattaforme, ma il teaser ha già acceso l’entusiasmo dei fan, sancendo ufficialmente il ritorno della storica serie ruolistica.