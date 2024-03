Il MAR10Day è alle porte e arrivano una valanga di sconti su Nintendo eShop

Ogni anno il MAR10Day è il momento in cui Nintendo e l'intera comunità videoludica festeggiano una delle mascotte simbolo dei videogiochi, divenuto ormai una vera e propria icona della cultura popolare, con annunci ed iniziative a tema tra cui una serie di sconti su Nintendo eShop.

Il 10 marzo, come ogni anno, parte il MAR10Day ed è stata preparata una selezione di premi e sconti esclusivi nel Nintendo eShop e su My Nintendo Store su titoli e merchandising selezionato con protagonisti Mario e i suoi amici.

Dal 7 al 24 marzo è possibile ricevere un rimborso del 10% in Punti Oro da utilizzare con l’acquisto successivo comprando su Nintendo eShop titoli selezionati di Mario per Nintendo Switch, oppure riscattare un codice download per uno dei titoli entro il periodo di promozione.

I titoli in promozione sono:

Super Mario Bros. Wonder

Mario Kart 8 Deluxe

Super Mario Party

Super Mario RPG

Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Captain Toad: Treasure Tracker

Luigi's Mansion 3

Inoltre alcuni prodotti selezionati dedicati a Mario e ai suoi amici sono disponibili sul My Nintendo Store con uno sconto del 30% e i clienti riceveranno anche un taccuino come gadget omaggio fino al 7 aprile, mentre è possibile scaricare uno sfondo gratuito come premio My Nintendo.

E non è finita qui, perché sarà possibile sbloccare un assortimento di elementi per le icone utente dei giochi Super Mario per tutto marzo come premi esclusivi per i membri di Nintendo Switch Online.

C'è anche una missione speciale che si potrà completare giocando a Super Mario World per SNES all'interno della raccolta di Nintendo Switch Online per guadagnare alcuni punti Platino.

Già che ci siete, se volete creare una giornata a tema Mario potreste recuperare il film campione d'incassi: trovate il Blu-Ray in varie edizioni su Amazon al miglior prezzo.

Chissà se il prossimo MAR10Day sarà già il primo con Nintendo Switch 2, visto che ci sarebbero delle sorprese in arrivo.