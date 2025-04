Il "GOTY 2025" è gratis da oggi su Game Pass e PlayStation Plus

Nella giornata odierna c'è un appuntamento assolutamente imperdibile per gli utenti iscritti ai principali servizi di abbonamento su console: sia su Xbox che su PS5 è infatti in arrivo un gioco gratis al day-one da non lasciarsi assolutamente sfuggire.

Si tratta di Blue Prince, nuovo fenomeno indie sviluppato da Dogubomb e pubblicato da Raw Fury: un'avventura investigativa in prima persona che unisce puzzle e strategia allo stesso tempo.

Un'opera decisamente affascinante e qualitativamente molto valida, al punto da aver scalato rapidamente le classifiche di Metacritic: attualmente si tratta infatti del miglior gioco del 2025, almeno secondo la media voti del noto aggregatore.

Con una media del 92/100 è stato in grado di superare anche fenomeni come Split Fiction, Kingdom Come Deliverance 2 e Monster Hunter Wilds, imponendosi come una delle produzioni da tenere d'occhio come rivelazione per le potenziali premiazioni di fine anno.

Blue Prince sarà disponibile per il download già da oggi, ovvero al day-one, sia su Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon) che sul Catalogo Giochi di PlayStation Plus Extra, come confermato dalla stessa Sony nelle scorse ore.

Il lancio dovrebbe essere previsto tra circa 3 ore dal momento in cui sto scrivendo questo articolo: al momento non è dunque possibile scaricarlo su console, ma tra poche ore potremo vedere nel dettaglio questa sorprendente produzione e scoprire cosa ha entusiasmato così tanto la critica internazionale.

Per gli utenti iscritti a PlayStation Plus Extra e Premium, segnalo che nella giornata di oggi verrà rilasciato anche EA Sports PGA Tour nel Catalogo: occasioni decisamente insolite, dato che il resto della collezione sarà regolarmente aggiunta il 15 aprile.

Ma anche su Xbox Game Pass Ultimate è in arrivo un altro gioco gratis sportivo nel corso della giornata odierna: si tratta di NHL 25, l'ultimo capitolo per gli amanti dell'hockey su ghiaccio.