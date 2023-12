Il gioco PS5 più scaricato a novembre non è Spider-Man 2

Nemmeno Peter Parker e Miles Morales sono riusciti a impedire a Call of Duty: Modern Warfare 3 di conquistare il primo posto nella classifica dei giochi più venduti del PlayStation Store su PS5 a novembre.

Modern Warfare 3 (che trovate su Amazon) è stato l'unico grande blockbuster uscito il mese scorso, contribuendo a spingere l'FPS al primo posto.

Questo, al netto delle polemiche che hanno anche solcato il palcoscenico dei recenti The Game Awards, per bocca del doppiatore Christopher Judge.

Marvel's Spider-Man 2 è stato il titolo più scaricato da PSN nel mese di ottobre ed è sceso al terzo posto a novembre in Europa (via GameSpot).

EA Sports FC 24 ha invece guadagnato la seconda posizione, dimostrando come Electronic Arts domini sempre quando parliamo di giochi di calcio.

Grand Theft Auto V, complice il trailer di GTA 6, ottiene invece un dignitosissimo quarto posto (che male non è).

Di seguito, trovate la lista dei principali 20 titoli PSN del mese di novembre, relativamente a PlayStation 5:

Call of Duty: Modern Warfare 3 EA Sports FC 24 Marvel's Spider-Man 2 Grand Theft Auto V Hogwarts Legacy Assassin's Creed Mirage Alan Wake 2 Ark: Survival Ascended The Witcher 3: Wild Hunt Baldur's Gate 3 UFC 5 NBA 2K24 Cyberpunk 2077 Asassin's Creed Valhalla F1 23 Gran Turismo 7 It Takes Two Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections The Crew Motorfest God of War: Ragnarok

Restando in tema, il 2024 si apre con qualche addio anche illustre da PlayStation Plus: vediamo i giochi che sono in uscita dal servizio in abbonamento.

Ma non solo: sembra che sia emersa un'anticipazione dell'hardware e delle specifiche che potrebbero esserci sotto la scocca di PlayStation 5 Pro.

Infine, una nuova iniziativa di PlayStation Italia in occasione del Natale ha portato un'installazione di luminarie in Corso Como a Milano.