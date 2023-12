In Corso Como a Milano arrivano le luminarie di PlayStation

Anche i publisher di videogiochi non sono immuni al fascino del Natale ed ecco che così PlayStation Italia ha messo insieme una nuova idea per celebrare le festività e, nel frattempo, dare visibilità a PS5 – con una installazione nel territorio, l'ennesima che coinvolge il mondo reale facendogli incontrare l'universo PlayStation.

Da questi giorni, infatti, in Corso Como a Milano è possibile trovare una speciale installazione di luminarie che rimarrà attiva fino al prossimo 9 gennaio. Sono così presenti quattordici file di luminarie – rigorosamente blu e, precisa Sony, realizzate in alluminio, a mano, e a basso consumo energetico.

Lo scopo è sia quello di celebrare le feste, sia quello di dare visibilità al nuovo spot, mostrato nel ledwall a inizio installazione. Le luminarie si accendono e si spengono al ritmo del battito cardiaco protagonista del video, che invita i giocatori: «vivi nuove emozioni con PS5».

In merito a questa iniziativa, il publisher sottolinea che «con questa attivazione, Sony Interactive Entertainment Italia si inserisce nel contesto dell'iniziativa 'Il Natale degli Alberi', un progetto promosso dal comune di Milano con l'obiettivo di riaccendere lo spirito natalizio e trasmettere ai cittadini valori positivi e messaggi di condivisione».

Come accennavamo, non è la prima volta che in Italia vediamo delle peculiari iniziative promozionali a tema PlayStation: qualcuno di voi probabilmente ricorderà ancora Spider-Man che salvava un autobus a Milano ai tempi di Marvel's Spider-Man, la statua di Aloy a Firenze che ha accompagnato il lancio di Horizon: Forbidden West, la PS5 gigante piazzata a Roma o, ancora, le "piccole" stranezze a tema God of War: Ragnarok notate qualche tempo fa nei palazzi milanesi.

In merito a PS5, di recente abbiamo assistito al lancio del nuovo controller PlayStation Access, pensato per garantire l'accessibilità a tutti i giocatori. Inoltre, ha da poco debuttato anche in Italia la nuova PS5 Slim, che riduce il corpo rispetto alla versione precedente.

Vedremo cosa il 2024 riserverà ai giocatori armati di PS5, considerando che per il momento – all'infuori di The Last of Us - Part II Remastered – non abbiamo idea di cosa stia realmente bollendo nella pentola dei PlayStation Studios per il futuro.