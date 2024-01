Il gioco delle Turtles in stile God of War è nei guai

Diversi mesi fa è stata confermata la lavorazione di TMNT: The Last Ronin con un primo teaser trailer, rilasciato in occasione di un evento THQ.

Una delle storie più belle legate alle Tartarughe Ninja tornerà quindi nel mondo dei videogiochi.

Il primo video rilasciato da THQ Nordic non ha però mostrato il gameplay in azione.

Vero anche, dopo che sono emersi i primi dettagli sul gioco dedicato alle Turtles e ispirato a God of War, sulla carta potrebbe essere una sorpresa, sebbene ora è arrivata una brutta notizia.

Come riportato anche da PushSquare, infatti, Black Forest Games, sviluppatore anche dei recenti remake di Destroy All Humans! oltre che di TMNT: The Last Ronin, avrebbe perso metà dei suoi dipendenti in seguito a una serie di licenziamenti.

Secondo un conteggio effettuato nel 2023, il team aveva 110 dipendenti, il che significa che dopo i tagli potrebbe ridursi a circa 55 persone.

Secondo Kotaku, i direttori creativi e la maggior parte dei manager, se non tutti, manterranno il loro posto di lavoro.

Questa è solo l'ultima notizia di licenziamenti di sviluppatori nel settore, con altre battute d'arresto presso lo sviluppatore di Outriders, People Can Fly, oltre a perdite di posti di lavoro nel noto portale dedicato allo streaming Twitch.

Un rapporto della GDC afferma che il 35% degli studi di videogiochi è stato colpito da licenziamenti nel corso dell'ultimo anno, mentre sempre Kotaku riporta che oltre 3.900 dipendenti hanno perso il lavoro solo dall'inizio del 2024.

Dopo aver rifatto i primi due Destroy All Humans! per PS5 e PS4, lo sviluppatore Black Forest Games ha messo gli occhi su un nuovo gioco originale ambientato nell'universo delle TMNT, intitolato The Last Ronin.

Al momento dell'annuncio, è stato detto che il gioco uscirà quest'anno. Tuttavia, questa serie di licenziamenti probabilmente farà slittare il progetto.

TMNT: The Last Ronin sarà in ogni caso ambientato in una New York futuristica e devastata dalla guerra. Il tono del gioco sarà cupo e rivolto a un pubblico più maturo.

Il Senior VP di Paramount lo ha paragonato a grandi action adventure come God of War, ed è in arrivo in esclusiva per piattaforme current gen (vale a dire PS5, Xbox Series X|S, PC).