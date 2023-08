Il gioco delle Tartarughe Ninja in stile God of War si mostra nel primo trailer

The Last Ronin, una delle storie a fumetti più pulp e amate delle Tartarughe Ninja, avrà un suo videogioco e sarà un action in stile God of War.

Una delle storie più recenti legate alle tartarughe più famose del mondo, che vi potete scoprire recuperandola su Amazon, a quanto pare si farà conoscere anche da chi non legge i comics.

L'annuncio del gioco, avvenuto lo scorso marzo, aveva lasciato tutti incuriositi, sebbene ora è arrivato il momento di vedere il titolo nel primo teaser trailer di TMNT The Last Ronin, rilasciato in occasione dell'evento THQ Nordic di stasera.

Nel fumetto originale di The Last Ronin viene raccontata la vicende di una delle tartarughe sopravvissute ad un attacco di Shredder che ha ucciso tutte le altre, oltre al maestro Splinter (in riferimento alle candele che vediamo spegnersi nel trailer, da quattro accese a una sola).

L'identità segreta dell'unica tartaruga ninja sopravvissuta (che non vi riveleremo) è uno dei punti di forza della serie, davvero unica nel suo genere.

Il videogioco, prodotto da Black Forest Games, Paramount Global e THQ Nordic, si rivolgerà a un pubblico più adulto, con uno stile di gioco che rimanda a quello del soft reboot di God of War e relativo sequel.

Insomma, TMNT The Last Ronin promette di essere un gioco dedicato non solo alle tartarughe più famose del pianeta, ma anche a chi ama i videogame d'azione e d'avventura ad ampio respiro. Uscita prevista su PS5, Xbox Series X|S e PC in data da destinarsi.

Parlando ancora di God of War, vi ricordiamo che la serie di Santa Monica Studio sbarcherà anche in TV grazie a una serie live action, prevista nei prossimi mesi.

Ma non solo: altri titoli inseguono il grande classico con Kratos come protagonista, come ad esempio il recente Atlas Fallen (avete letto la nostra recensione?).