Il gioco che sembra Zelda, Assassin's Creed (e decine di altre cose) è ancora vivo

Sempre in occasione della Opening Night Live di stasera, è stato mostrato un gioco che in molti davano per morto.

Stiamo parlando di Crimson Desert, sviluppato dal team che ha dato i natali a Black Desert, ossia Pearl Abyss.

Advertisement

Si tratta di un action open world visto per la prima volta tre anni fa, quando è stato annunciato per la prima volta durante i The Game Awards, per poi sparire dalla circolazione.

Il nuovo trailer mostrato alla ONL ha messo sul piatto un gioco a suo modo esagerato, che sembra "ispirarsi" (le virgolette sono d'obbligo) a giochi come Zelda Tears of the Kingdom, Assassin's Creed, Dragon's Dogma e svariati altri titoli di successo, poco sorprendentemente senza la medesima qualità.

Al momento manca ancora una data di uscita ufficiale, con l'augurio che il gioco non sparisca nuovamente dai radar per altri tre anni (e che magari corregga un attimo il tiro).

Ricordiamo che stiamo seguendo in tempo reale l'evento sul sito con le nostre notizie e, in questo articolo, troverete il riepilogo completo di tutte le novità con trailer annessi, in aggiornamento costante.

Se nel frattempo volete supportare il lavoro di SpazioGames, potete acquistare su Amazon i vostri videogiochi preferiti senza alcun costo aggiuntivo.