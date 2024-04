Il finale della serie TV di Fallout doveva essere molto diverso: parla Lucy

La serie TV di Fallout ha indubbiamente conquistato un pubblico enorme, comprendente sia fan storici che tantissimi nuovi appassionati, con numeri probabilmente impensabili prima dell'effettivo arrivo su Prime Video.

I fan sono stati catturati dal modo in cui è stata riproposta fedelmente l'estetica e gli elementi più importanti dei videogiochi della serie (trovate Fallout 76 su Amazon), ma anche dall'evoluzione narrativa dei protagonisti della serie.

Un'evoluzione che ha coinvolto soprattutto Lucy MacLean, interpretata dall'attrice Ella Purnell, che ci mostra quanto sia necessario cambiare il nostro modo di pensare per sopravvivere alla vita fuori dai confortevoli Vault.

Il finale di stagione ci ha mostrato proprio come l'evoluzione si sia definitivamente completata, trasformando Lucy in un personaggio ben diverso da quello che ricordavamo all'inizio della serie.

Un cambiamento confermato dalla stessa attrice, che ha svelato come la conclusione doveva in realtà essere molto diversa e negare questo cambiamento.

Ovviamente, da questo momento troverete enormi spoiler sul finale, dunque vi sconsigliamo di continuare la lettura se non avete ancora completato la Stagione 1.

Una delle scene finali della serie mostra infatti Lucy fare una vera e propria "mercy kill" contro ciò che rimane della madre, seguendo lo stesso esempio del Ghoul qualche episodio prima contro uno dei suoi simili e mostrandosi pronta ad unirsi definitivamente a lui.

In un'intervista rilasciata a GQ, l'attrice ha svelato che in realtà il finale doveva inizialmente mostrare una Lucy molto più fragile e in linea con l'inizio della stagione, ma l'idea venne scartata perché semplicemente non funzionava.

«All'inizio avevamo girato la scena di me che uccido mia madre come un momento davvero emozionante: c'erano tantissime lacrime e lamenti. E non sembrava giusto. Sentivamo che, se doveva alzarsi e andare nelle Wasteland, doveva essere una donna cambiata e forse il suo dolore doveva fare spazio a qualcosa di più duro».

Ella Purnell ha anche confermato che l'uccisione mostrata nel finale di stagione deve riflettere esattamente quella svolta dal Ghoul nell'episodio 4, confermando che ha sempre avuto ragione su di lei: per quanto Lucy lo odi, è un'ammissione che adesso è davvero diventata come lui.

La stessa attrice ha ammesso di non avere idea di chi sarà Lucy nella Stagione 2, se resterà comunque una persona "buona" o se questi eventi l'hanno cambiata così tanto da trasformarla definitivamente, ma è esattamente ciò che spera che il pubblico si stia domandando.

Non ci resta che attendere dunque la prossima Stagione, già confermata da Amazon dopo appena una settimana dal lancio, per scoprire come proseguirà il viaggio di Lucy MacLean.

