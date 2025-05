Il Final Fantasy mobile gratis svela i primi dettagli

I fan di Final Fantasy XIV dovranno armarsi di pazienza, almeno fuori dalla Cina. È stato infatti confermato che la versione mobile dell’acclamato MMORPG di Square Enix sarà lanciata a giugno, ma esclusivamente per il mercato cinese.

La notizia è stata accompagnata da un nuovo trailer pubblicato sulla piattaforma video Bilibili, mentre una recente Live Letter ha svelato nuovi dettagli sull’atteso porting.

Lo sviluppo del gioco è affidato a Lightspeed Studio, lo stesso team di Tencent che ha firmato PUBG Mobile.

Non sorprende, quindi, che la Cina sia il primo Paese a ricevere il titolo, mentre per una release globale manca ancora una data ufficiale. Tuttavia, sul sito dedicato è già possibile registrarsi per ricevere aggiornamenti e partecipare a future fasi di test e su Reddit sono apparse le prime info sul gioco.

Tra le novità più interessanti, spiccano 16 livelli di tintura per l’equipaggiamento, un salto notevole rispetto alla versione principale del gioco, che ha introdotto il secondo strato di colore solo di recente con l’espansione Dawntrail (che trovate su Amazon).

Inoltre, sarà presente un pulsante di schivata per tutte le classi, un sistema di auto-pathing verso missioni e FATE per facilitare l'esperienza mobile — ma niente auto-combat, rassicurando i fan preoccupati per una deriva troppo automatizzata.

Il gioco, svelato ufficialmente da Naoki Yoshida a novembre 2024, sarà free-to-play e, elemento da non sottovalutare, senza meccaniche gacha, una scelta significativa in un panorama mobile spesso dominato dal pay-to-win.

La mossa arriva in un momento strategico per Square Enix: dopo la cancellazione di diversi giochi mobile (incluso il recente Kingdom Hearts Missing-Link), il focus si sta chiaramente spostando verso titoli forti e consolidati come FFXIV, che continua a generare buoni numeri, soprattutto con la spinta dell’espansione Dawntrail.

Il debutto mobile di Final Fantasy XIV è una mossa azzardata ma sensata. In un’epoca in cui il mobile domina il mercato asiatico, portare un MMORPG così strutturato sugli smartphone è una sfida tecnica e di design notevole.

I primi dettagli fanno ben sperare, soprattutto per l’assenza di gacha, ma resta da vedere se l’esperienza riuscirà a mantenere intatto lo spirito del gioco originale.