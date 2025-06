Mancano ormai pochi giorni all’uscita di MindsEye, l’action-thriller in terza persona firmato da IO Interactive Partners e guidato nientemeno che da Leslie Benzies, ex produttore di Rockstar Games.

Il titolo sarà disponibile dal 10 giugno, ma nel frattempo alcuni utenti sono già riusciti a mettere le mani su copie fisiche del gioco, e una corposa anteprima video di ben 45 minuti di gameplay è già finita online.

MindsEye promette un’esperienza narrativa intensa, con un forte accento su mistero, missioni ad alto rischio e atmosfere tese. Il protagonista è Jacob Diaz, ex soldato con un passato tormentato e un impianto neurale che gli provoca amnesie e flashback inquietanti.

Toccherà a lui – e al giocatore – districarsi in un mondo oscuro, popolato da robot avanzati, esperimenti scientifici fuori controllo, multinazionali senza scrupoli e leader corrotti.

La struttura di gioco sembra ricordare una fusione tra Watch_Dogs e GTA, cosa che ha già fatto alzare più di un sopracciglio. Tuttavia, è bene sottolineare che MindsEye è classificato come titolo double-A, quindi con un budget e una cura nei dettagli inferiore rispetto ai tripla-A come GTA V (che trovate su Amazon) o Red Dead Redemption 2.

Il video trapelato, catturato da una versione PS5 priva della patch del day-one (rimosso al momento in cui scrivo), mostrava un comparto tecnico ancora acerbo. HDR attivo durante la registrazione e qualche problema di performance non rendono giustizia al titolo, ma è presto per trarre conclusioni definitive.

MindsEye arriva sul mercato con aspettative contrastanti. Da un lato c’è la curiosità per un progetto che ambisce a colmare il vuoto lasciato dai grandi open-world narrativi, dall’altro la prudenza è d’obbligo (al netto delle presunte cospirazioni).

Lo spettro delle promesse non mantenute è sempre dietro l’angolo, ma almeno stavolta c’è un pedigree alle spalle. Se riuscirà a gestire i limiti tecnici e offrire una storia avvincente, potrebbe rivelarsi una piacevole sorpresa di metà anno.