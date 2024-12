Il doppiatore di Geralt in The Witcher stava per essere licenziato

Nel mondo dell'intrattenimento ci sono storie che sono delle vere e proprie sliding doors, come quella che ci avrebbe portato a non avere Doug Cockle come voce di Geralt in The Witcher, da un certo punto in poi.

Lo storico doppiatore di Geralt di Rivia ha recentemente raccontato di come, durante lo sviluppo di The Witcher 2: Assassins of Kings, CD Projekt Red avesse inizialmente preso in considerazione l’idea di sostituirlo nel ruolo (tramite Redanian Intelligence).

Cockle racconta di averlo scoperto grazie a un suo collega. Mentre il doppiatore stava lavorando come insegnante di recitazione, questi lo avrebbe chiamato al telefono per raccontargli di aver fatto un'audizione per il ruolo di Geralt.

La cosa emerse con un certo stupore anche dal collega di Cockle stesso: «Ho appena fatto un’audizione per Geralt di Rivia, ma non sei tu la sua voce?», chiese durante la telefonata in questione.

Subito dopo, Cockle contattò CD Projekt Red per capire cosa stesse accadendo e chiese di essere nuovamente considerato per il ruolo. La risposta di CD Projekt Red arrivò poco dopo: «Hanno detto che il direttore vocale aveva riascoltato il mio lavoro da The Witcher 1 e volevano che tornassi.»

Come mai, però, ci fu questo iniziale ripensamento da parte di CD Projekt Red? La risposta arriva sempre da Cockle, ed è molto interessante.

A quanto pare il team di sviluppo stava ripensando da zero il progetto del secondo capitolo della saga videoludica di The Witcher (lo trovate su Amazon), compreso il tono e l’interpretazione di Geralt.

«È facile interiorizzare certe notizie e pensare di aver sbagliato qualcosa, quando magari non è così», confessa Cockle ripensando all'avvenimento.

Vedremo se Cockle tornerà anche in The Witcher 4, visto che il personaggio di Geralt è confermato anche se non sappiamo bene in che maniera.

Questa storia fa riflettere anche con una certa inquietudine rispetto all'uso di intelligenza artificiale nel mondo del doppiaggio. Un giorno le voci dei personaggi più iconici saranno campionate? Ci sarà ancora bisogno dei doppiatori? Proprio lo stesso Cockle si era espresso a riguardo qualche tempo fa: qui trovate le sue dichiarazioni.