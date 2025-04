Il dock di Nintendo Switch 2 non sarà "retrocompatibile"

È plausibile immaginare che molti utenti sceglieranno di trasferire tutti i loro dati dalle attuali Switch a Nintendo Switch 2, non appena sarà in loro possesso, ma questo non significa che le attuali console ibride verranno necessariamente abbandonate.

Alcuni fan speravano infatti di poter sfruttare l'arrivo di Switch 2 come occasione perfetta per avere un Dock di riserva, così da poter caricare o collegare facilmente le prime Switch su un TV secondario.

Purtroppo, Nintendo ha dovuto dare delle brutte notizie a chi pregustava tale idea, confermando ufficialmente che il Dock per Nintendo Switch 2 non è "retrocompatibile" con le precedenti console.

Come segnalato infatti da Nintendo Everything, la casa di Kyoto ha aggiornato nelle scorse giornate la pagina giapponese dedicata proprio al Dock di Switch 2, aggiungendo un chart della compatibilità che ci conferma come non sarà possibile utilizzarla su Nintendo Switch, inclusi ovviamente i modelli OLED e Lite.

Un'informazione che ha colto di sorpresa diversi fan, considerando che Switch è una console meno potente e non dovrebbe certo creare problemi di compatibilità: evidentemente, il design del nuovo Dock è abbastanza diverso da non garantire il corretto funzionamento, forse non solo a livello di dimensioni.

Era possibile dare per scontato che Switch 2 non funzionasse con i Dock delle attuali console — per ovvi motivi e differenze prestazionali, aggiungo — ma era difficile immaginare che i nuovi modelli non fossero "retrocompatibili".

Insomma, se speravate in un Dock secondario per le vostre attuali console, sarà inutile aspettare il lancio della nuova console (nel caso cerchiate un'alternativa economica, vi consigliamo questa offerta su Amazon).

Nintendo non ha spiegato il motivo esatto dietro la mancata compatibilità: vi aggiorneremo sulle nostre pagine non appena sapremo qualcosa in merito.

Ricordiamo che Nintendo Switch 2 sarà disponibile sul mercato dal 5 giugno ma, come prevedibile, sta già diventando sold-out in tutto il mondo. Potrebbe dunque rivelarsi difficile riuscire ad assicurarsela fin dal day-one.