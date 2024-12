Il director di Silent Hill 2 Remake vorrebbe sviluppare un horror su Il Signore degli Anelli

Dopo l'eccellente lavoro svolto con il remake di Silent Hill 2, Bloober Team è diventato uno dei nomi più attenzionati dagli appassionati del genere horror.

Il team di sviluppo polacco sta lavorando infatti a diversi nuovi progetti: oltre al già annunciato Cronos The New Dawn, è notizia delle scorse ore che gli autori hanno anche recuperato i diritti di Project R, nuovo progetto sviluppato in collaborazione con gli autori di The Walking Dead.

Ma il sogno nel cassetto del director di Silent Hill 2 Remake (che trovate scontato su Amazon) sarebbe di lavorare a un nuovo horror con un'ambientazione fantasy, che potrebbe essere ambientato addirittura nell'universo de Il Signore degli Anelli.

TheGamer segnala infatti l'intervista rilasciata da Mateusz Lenart al canale YouTube Bonfire Conversations, in cui il director ammette proprio di voler sviluppare un horror fantasy.

Di fronte a un suggerimento che ciò potrebbe riguardare proprio Il Signore degli Anelli, il director ha ammesso che sarebbe proprio quello il suo desiderio nascosto:

«Non pensare che non abbia proposto le mie idee al riguardo».

Potete ascoltare voi stessi le sue parole intorno al minuto 32:50 della video intervista completa, che vi allegheremo qui di seguito:

C'è da dire che le ambientazioni de Il Signore degli Anelli si sposerebbero molto bene con un gameplay tipico dei survival horror: basti pensare per esempio ai Nazgul, ma anche a tanti altri momenti in cui l'opera di Tolkien ci ha mostrato minacce spaventose e apparentemente insormontabili.

Chissà se il sogno del director di Silent Hill 2 Remake potrà davvero essere realizzato in futuro, ma non vi nascondiamo che l'idea appare decisamente intrigante.

Di sicuro sappiamo che Bloober Team è già al lavoro su un nuovo misterioso progetto, ma al momento non abbiamo ulteriori informazioni: vi terremo aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più al riguardo.