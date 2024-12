Gli autori di Silent Hill 2 Remake sono già al lavoro su un nuovo progetto

Bloober Team sembra ormai pronta a mettersi alla prova con tanti nuovi progetti, lasciandosi alle spalle il successo ottenuto con il remake di Silent Hill 2.

Sappiamo già che il team di sviluppo è attualmente al lavoro sull'intrigante Cronos The New Dawn, un progetto totalmente diverso e che era già in sviluppo da prima che il remake venisse lanciato sul mercato, ma pare che ci sia già un secondo gioco in arrivo.

L'annuncio è arrivato nel corso di un'intervista rilasciata a MP1st da Wojciech Piejko, game director di Cronos, che ha confermato la pre-produzione di un nuovo progetto del team di Silent Hill 2 (che trovate invece scontato su Amazon).

Piejko spiega infatti che all'interno di Bloober Team ci sono due team separati e distinti, anche se ovviamente condividono le loro esperienze nei progetti che li legano: avendo ormai completato lo sviluppo di Silent Hill 2, il team in questione ha iniziato a preparare un nuovo gioco ancora tutto da svelare.

Il game director comunque anticipa che i responsabili del comparto audio del remake lavoreranno comunque su Cronos, motivo per il quale potremo aspettarci la stessa cura nei dettagli sonori anche per il prossimo progetto.

Ovviamente al momento non sappiamo quale sia questo videogioco misterioso in questione: potrebbe trattarsi di Project R, nome in codice di un progetto realizzato in collaborazione con Skybound, o magari addirittura una nuova collaborazione con Konami, se non qualcosa di totalmetne diverso e inaspettato.

Al momento non è dato saperlo e possiamo solamente lanciare diverse ipotesi, ma è chiaro che dopo l'ottimo lavoro svolto con Silent Hill 2 varrà la pena di tenere particolarmente d'occhio gli ultimi sviluppi: vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

Non sappiamo se arriveranno o meno ulteriori aggiornamenti sul remake, ma ricordiamo che l'ultimo intervento ufficiale ha risolto alcuni problemi grafici che si verificavano su PS5 Pro.