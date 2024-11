Il director di Devil May Cry svela il suo nuovo studio per «action tripla-A originali»

L'addio di Hideaki Itsuno dagli studi di Capcom arrivò come un vero fulmine a ciel sereno: alla fine di agosto 2024, lo storico director ha lasciato il publisher con cui ha lavorato per ben 30 anni su grandi successi.

Itsuno è noto soprattutto per essere stato il director della serie Devil May Cry, ma recentemente è riuscito a soddisfare anche il suo desiderio di riportare in auge Dragon's Dogma con il secondo capitolo (lo trovate su Amazon).

Forse è anche per questo motivo che il suo addio ha fatto così tanto scalpore: Capcom sta ancora aggiornando il titolo senza il contributo del suo director, che nel frattempo ha già trovato una nuova "sistemazione".

Come riportato da Automaton West, Hideaki Itsuno guiderà il nuovo team di LightSpeed Japan Studio, con l'obiettivo di realizzare nuovi «giochi action tripla-A originali».

Si tratta della divisione giapponese di LightSpeed Studios, azienda legata a Tencent e che ha contribuito alla pubblicazione di giochi come PUBG Mobile.

Hideaki Itsuno ha spiegato di essere entusiasta di questa nuova opportunità e che «non vede l'ora» di utilizzare il network globale e le competenze di LightSpeed Studios per poter realizzare esperienze action tripla-A che possano essere «innovative».

LightSpeed Studio Japan si concentrerà prevalentemente su videogiochi multipiattaforma, con l'obiettivo di conquistare il pubblico di tutto il mondo.

Al momento è ovviamente ancora presto per scoprire quali saranno i prossimi lavori di Itsuno, ma a giudicare dalle sue parole potremo aspettarci action ancora più originali rispetto alle sue serie iconiche di casa Capcom.

Non possiamo fare altro che augurare buon lavoro al director e a tutto il suo staff, augurandoci di poter scoprire presto i suoi nuovi ambiziosi giochi action.

Allo stesso tempo, staremo a vedere in che modo Capcom deciderà di gestire il futuro di serie come Devil May Cry, che potrebbero ricevere edizioni rimasterizzate. Qualora sia questo ciò che i fan desiderino davvero.