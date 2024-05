Ci siamo: il nuovo gioco Marvel obbliga i content creator a "venderlo"

Ah, la critica asservita ai poteri forti, comprata dall'azienda di turno che ogni volta fa comodo impugnare per giustificare il proprio acquisti! Se non fosse che, stavolta, Marvel Rivals ha scelto di obbligare i content creator a non usare toni "denigratori" nei confronti del gioco dopo il primo playtest.

Lo riporta proprio un content creator, Brandon Larned, che ha deciso di rifiutare il contratto proposto dagli sviluppatori.

Il creatore di contenuti l'ha spiattellato online, riportando la sezione in cui i content creator che hanno richiesto una chiave digitale per provare Marvel Rivals in playest sono obbligati a comportamenti specifici:

«2.1 Non denigrazione: il creatore di contenuti si impegna a non rilasciare dichiarazioni pubbliche o impegnarsi in discussioni che possano danneggiare la reputazione del gioco. Ciò include, ma non è limitato a: Fare commenti denigratori o satirici su qualsiasi materiale correlato al gioco, come funzionalità del gioco, personaggi o musica.

Partecipare a confronti dannosi con i concorrenti o sminuire il gameplay o le differenze di "Marvel Rivals" o fornire recensioni negative soggettive del gioco.»

È bene notare che non si tratta di una promozione concordata tra i content creator e il team di Marvel Rivals, ma di una normale copertura comunicativa da parte dei content creator.

Larned segnala anche che molti streamer hanno firmato senza leggere il contratto, solo per giocare online e provare il titolo. Sarà interessante, e divertente lo ammettiamo, vedere i risultati di questo comportamento e se il publisher di Marvel Rivals farà effettivamente leva sul contratto in caso di commenti denigratori.

Una bella batosta per Marvel Rivals che, dopo i dileggi degli ultimi tempi, adesso avrà senz'altro anche un nuovo alone di negatività intorno.

Ma, molto probabilmente, questa vicenda non toccherà il pubblico dei videogiocatori in alcun modo. Perché in ogni caso la comunicazione che arriva dai content creator è sempre più efficace di quella della critica.

Ne abbiamo parlato in un nostro SpazioGames Originals che, in questa occasione, è strettamente attuale e vi porterà a riflettere sul valore della comunicazione critica. Tra cui questa news che vi racconta un retroscena di un videogioco che vi verrà raccontato per contratto come bellissimo ma che, forse, alla fine vi ritroverete comunque a comprare.

